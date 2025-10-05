الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ فرط صوتي نحو أهداف إسرائيلية "حساسة"

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية، وصفتها بالنوعية، وقالت إنها "استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة القدس المحتلة".

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن الصاروخ الذي أطلقته قواته أصاب أهدافا حساسة بنجاح في القدس المحتلة.

وأضاف في بيان متلفز أن "العملية نفذت باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين2، وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".

عاجل | الناطق العسكري باسم أنصار الله: قواتنا المسلحة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي، أصاب أهدافا حساسة بنجاح في القدس المحتلة pic.twitter.com/JbS1GH3bLc — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 5, 2025

اعتراض الصاروخ

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فجر اليوم الأحد، صاروخا أطلق من اليمن، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون أمام حركة الملاحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بتل أبيب أمام حركة الملاحة إثر إطلاق الصاروخ اليمني.

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى جانب مهاجمة سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي إسنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.