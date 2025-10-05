الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بقصف منشآت مدنية في الأبيّض

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع قصفت بطائرات مسيرة منشآت مدنية في مدينة الأُبيّض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن الدعم السريع استهدف، أمس السبت، عددا من المنشآت المدنية في الأبيض بمسيرات انتحارية، أدت إلى حدوث أضرار في مستشفى الضمان التعليمي وذلك في "انتهاك للقانون الدولي وأعراف الحرب" بحسب الجيش.

وأكد أن الهجمات أدت أيضا إلى حدوث أضرار في بعض الأحياء السكنية ومرافق الخدمات، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

واعتبر ما جرى ليس انتصارا للدعم السريع بقدر ما هو "هزيمة أخلاقية وتأكيد على تماديهم في تحدي القانون الدولي الإنساني، وإلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء" بحسب بيان الجيش.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق بشأن البيان والاتهامات الموجهة إليها.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن الجيش السوداني تمكنه من فك الحصار عن الأُبيّض التي تعتبر من أكبر مدن السودان، وفيها مقر قيادة الفرقة الخامسة مشاة للجيش، وهي تقع في عمق إقليم كردفان، ولديها امتداد إلى وسط البلاد وجنوبها.

وفي الآونة الأخيرة، تقلصت مساحات سيطرة الدعم السريع بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش الذي وسّع من نطاق انتصاراته، لتشمل الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان (جنوب).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات الدعم السريع تسيطر سوى على جيوب في ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)، إضافة إلى 4 ولايات من إقليم دارفور (غرب).

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.