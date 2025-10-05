8 إصابات برصاص الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين بأنحاء الضفة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، بإصابة 8 أشخاص برصاص الاحتلال في منطقة واد الحمص شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، جروح بعضهم خطيرة، مشيرا إلى أن طواقمه نقلت المصابين للمستشفيات.

وأشار إلى أن فلسطينيا آخر أصيب برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا العسكري بقلقيلية شمالي الضفة، وأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إليه.

كما ذكرت مصادر للجزيرة أن مجموعات استيطانية اعتدت على فلسطينيين ودهمت أراضي ومنشآت زراعية في مناطق متفرقة في الضفة صباح اليوم وألحقت أضرارا بالمزارعين الفلسطينيين.

وقالت المصادر إن مستوطنين قطعوا 50 شجرة زيتون قرب بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

إطلاق رصاص

كما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على شاحنة فلسطينية في منطقة واد سعير شمال الخليل جنوبي الضفة، دون وقوع إصابات.

وفي رام الله وسط الضفة، ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين قطعوا أشجارا مثمرة في منطقة مرج سيع الواقعة بين قريتي أبو فلاح وترمسعيا.

ومنع مستوطنون قاطفي زيتون فلسطينيين من إكمال عملهم في أراضيهم بين قريتي رنتيس ودير بلوط غرب رام الله، واضطروهم لمغادرة المنطقة.

وفي قرية أم صفا غرب رام الله، أتلف مستوطنون خزانات مياه وسرقوا ممتلكات من مزرعة المواطن بشير أبو محمد.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة سنجل شمال شرق رام الله وداهمت منزل المواطن عبد المنعم دار خليل، الواقع في الجهة الشمالية من البلدة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية) -في بيان- بأن المستوطنين أقدموا على أعمال تخريب في محيط المنزل، وسرقة ممتلكات وألواح طاقة شمسية، قبل الفرار من المكان.

وفي جنين شمالي الضفة، أجبر مستوطنون مزارعين فلسطينيين على مغادرة أراضيهم في خربة مسعود غرب المدينة، بحجة أنها قريبة من طريق استيطانية، وفق مصادر محلية.

وفي أريحا، اقتحم مستوطنون بأغنامهم تجمع شلال العوجا البدوي شمال المدينة، وتجولوا بين المنازل، وأثاروا حالة خوف في صفوف السكان، وفق بيان لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.

مخطط استيطاني

على صعيد آخر، صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يقضي بالاستيلاء على أكثر من 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن المخطط الجديد يهدف للسيطرة على الأراضي في منطقة واد بروص شمالي قرية كفر قدوم تمهيدا لإقامة 58 وحدة استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "متسبي يشاي".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة يندرج ضمن فصل عنصري يهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي -في بيان- إن "التصعيد الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية يأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع تهويدية على الأرض، وصولاً لحلم الاحتلال بالضم والتهجير".

وأكد أن هذا التوسع الاستيطاني الخطير يتزامن مع تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات العسكرية والميدانية على كافة محافظات الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ومصادرة ممتلكات، وفرض حصار خانق على المدن والقرى والمخيمات، في محاولة لإخماد روح المقاومة.

واعتبر أن هذه "الجرائم تمثل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.