"إذا نهبت الحكومة فسأتعامل معك".. رئيس ملاوي يتعهد بمكافحة الفساد

تعهد رئيس ملاوي الجديد بيتر موثاريكا بالقضاء على الفساد المستشري وإنعاش اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.

وعاد الرئيس -البالغ من العمر 85 عامًا، والذي شغل منصب الرئيس سابقًا من 2014 إلى عام 2020- إلى السلطة بفوز ساحق على الرئيس الحالي لازاروس تشاكويرا، في تصويت تأثر بالغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.

واحتشد آلاف المؤيدين، مرتدين الزي الأزرق التقليدي لحزب موثاريكا الديمقراطي التقدمي، في ملعب كاموزو في بلانتاير، العاصمة التجارية لملاوي، لحضور مراسم أداء اليمين.

وقال موثاريكا أستاذ القانون وخريج جامعة ييل، ووسط تصفيق حار "عدنا برؤية جديدة وأجندة جديدة".

وشدد قائلاً "من اليوم فصاعدًا، انتهى الفساد. إذا وجدتَ نفسك تنهب الحكومة بصفتك مسؤولًا حكوميًا، فسأتعامل معك. أنت الآن تتعامل مع رئيس مختلف".

وهزّت ملاوي -إحدى أفقر دول العالم- سلسلة من فضائح الفساد بملايين الدولارات، مما أدى إلى تآكل الثقة في النخبة السياسية.

وتحتل هذه الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة- المرتبة 107 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

ويعيش ما يقرب من 3 أرباع الملاويين على أقل من 3 دولارات يوميًا، وفقًا للبنك الدولي.

وعام 2019، أُلغي فوز موثاريكا بتهم التلاعب، وأمرت المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات العام التالي، وفاز بها تشاكويرا.