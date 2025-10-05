ألمانيا تدعو للهدوء بعد رصد مسيرات في أجواء مطار ميونخ

دعت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد إلى الهدوء عقب رصد طائرات مسيرة في أجواء مطار ميونخ، في حين استؤنفت حركة الطيران في مطار فيلنيوس الليتواني بعد ساعات من تعليق الرحلات أو تحويل مساراتها بسبب تقارير عن وجود مناطيد في مجاله الجوي.

وطلبت وزارة الدفاع الألمانية توفير إمكانات إضافية لأجهزة الشرطة للتعامل مع أي تهديد محتمل من هذا النوع.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -في مقابلة نشرتها صحيفة هاندلشبلات- "أنا أتفهم القلق بكل تأكيد"، مضيفا أن المسيّرات المرصودة "لم تشكل أي تهديد حقيقي".

وتابع "لدينا وسائل للتعامل مع هذه المواقف، حتى وإن كنا لم نحصل بعد على كل الإمكانات التي نرغب في امتلاكها لهذه الغاية".

واستُؤنفت حركة الملاحة في مطار ميونخ السبت غداة توقفها إثر رصد تحليق طائرات مسيرة في أجوائه خلال الليل.

وكان المطار قد أوقف الرحلات الجمعة لليلة الثانية على التوالي للسبب نفسه.

وقدم الجيش الألماني عونا للشرطة لرصد المسيرات التي كانت تحلق فوق المطار وحوله.

وأكد الوزير الألماني أن الجيش لا يمكنه أن يتدخل في كل مكان في البلاد تظهر فيه طائرات مسيرة، داعيا إلى إعطاء الشرطة المحلية وبعض المرافق الحساسة كالمطارات ومحطات الطاقة الإمكانات "للتحرك ضد المسيّرات إلى حدود ارتفاع معين".

وكانت حوادث مماثلة قد وقعت في الفترة الأخيرة في مطارات أوروبية أخرى، حيث علّقت مطارات في الدانمارك والنرويج وبولندا رحلاتها مؤخرا بسبب تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية يُشتبه أنها روسية.

ورفضت موسكو الاتهامات التي وجهتها إليها دول مثل رومانيا وإستونيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.

تحليق مناطيد

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الليتوانية أن حركة الطيران في مطار فيلنيوس، وهو أكبر مطارات البلاد، استؤنفت اليوم بعد ساعات من تعليق الرحلات أو تحويل مساراتها بسبب تقارير عن وجود مناطيد في مجاله الجوي، مما أثر على آلاف المسافرين.

وقالت الشركة المشغلة للمطار -في بيان على صفحتها على فيسبوك- إن حركة الطيران عادت إلى طبيعتها الساعة 4:50 صباحا (01:50 بتوقيت غرينتش) بعد اتخاذ قرار في وقت متأخر من مساء أمس السبت بإغلاق المجال الجوي "بسبب احتمال توجه مجموعة من المناطيد نحو مطار فيلنيوس".

وقالت الشركة إن التعليق المؤقت أثر على كل من الرحلات القادمة والمغادرة، مع إلغاء بعض الرحلات. وأضافت أنه في المجمل، تأثرت 30 رحلة جوية تقريبا ونحو 6 آلاف راكب.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الليتوانية (إل آر تي) عن رئيس إدارة الأزمات الوطنية قوله في وقت متأخر أمس إن 13 منطادا كانت تتجه نحو مطار فيلنيوس.

ووفقا لإشعارات نُشرت على موقع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية فإن قيود الطيران كانت بسبب "رحلات مناطيد الهواء الساخن".

ولم يتضح بعد من الذي أطلق المناطيد ونوعها.

وأعلنت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أغسطس/آب منطقة حظر جوي بطول 90 كيلومترا بموازاة حدودها مع بيلاروسيا، ردا على دخول طائرات مسيرة من هناك، وقالت إن هذا سيسمح لقواتها المسلحة بالرد على أي انتهاكات.

وتشترك ليتوانيا، الداعمة القوية لأوكرانيا، في حدود بطول 679 كيلومترا مع بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا. وتقع عاصمتها فيلنيوس على بُعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود.