أبرز الصور في أسبوع..تدهور الوضع الإنساني في غزة وتصاعد التضامن العالمي

Displaced Palestinian children shelter on the side of a road, after Hamas agreed to release hostages and accept some other terms in a U.S. plan to end the war, in the central Gaza Strip, October 4, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
الأطفال الفلسطينيون المهجرون قسريا يلجأون إلى الطرقات كمأوى مؤقت وسط قطاع غزة (رويترز)
Published On 5/10/2025
آخر تحديث: 18:42 (توقيت مكة)

شهد الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025 تصعيدا جديدا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم إعلان الاحتلال عن تقليص عملياته العسكرية.

Smoke billows over Gaza Strip following an Israeli bombardment, as seen from southern Israel, Sunday, Oct. 5, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
الدخان يتصاعد بكثافة فوق قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية (أسوشيتد برس)
This picture taken during a media tour organised by the Israeli army shows a plume of smoke rising above Gaza City during an Israeli strike, Friday, Oct. 3, 2025. (Jack Guez/Pool Photo via AP)
السحب السوداء تظهر فوق مناطق مدمرة وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة نتيجة غارة إسرائيلية (أسوشيتد برس)
An Israeli military vehicle manoeuvres near the Israel-Gaza border, October 4, 2025. REUTERS/Amir Cohen
مركبة عسكرية إسرائيلية تتحرك قرب حدود غزة وسط تعزيزات أمنية مكثفة رغم الدعوات الدولية لوقف التصعيد (رويترز)
This picture taken during a media tour organised by the Israeli army shows an Israeli army soldier behind a mounted machine gun in front of destroyed buildings near the Jordanian Field Hospital in Gaza City, Friday, Oct. 3, 2025. (Jack Guez/Pool Photo via AP)
جندي إسرائيلي خلف مدفع مثبت على مركبة عسكرية أمام مبان مدمرة بالقرب من المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة في سياق جولة إعلامية نظمتها قوات الاحتلال (أسوشيتد برس)
This picture taken during a media tour organised by the Israeli army, shows Israeli army tanks and armoured personnel carriers stationed amid war-damaged buildings in the vicinity of the Jordanian Field Hospital in Gaza City, Friday, Oct. 3, 2025. (Jack Guez/Pool Photo via AP)
استمرار القصف على الأحياء المحيطة بالمستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة ما أدى إلى تدمير واسع  (أسوشيتد برس)

وترافقت الغارات مع موجة نزوح واسعة زادت من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعا إنسانية متدهورة تحت الحصار المستمر منذ نحو عامين.

Displaced Palestinians shelter in a tent camp in Mawasi area, after Hamas agreed to release hostages and accept some other terms in a U.S. plan to end the war, in Khan Younis in the southern Gaza Strip October 4, 2025. REUTERS/Ramadan Abed
الفلسطينيون المهجرون يلجأون إلى خيام في منطقة المواصي  في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
Displaced Palestinians shelter on the side of a road, after Hamas agreed to release hostages and accept some other terms in a U.S. plan to end the war, in the central Gaza Strip, October 4, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
الفلسطينيون النازحون يعانون من نقص في المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية (رويترز)
A Palestinian man transports buckets of water next to a coastal path northwest of Nuseirat refugee camp after being displaced southward following an Israeli announcement of closing Al-Rashid road towards the north of the besieged Gaza Strip on October 4, 2025.
رجل فلسطيني ينقل دلاء المياه على طول طريق ساحلي شمال غرب مخيم النصيرات بعد نزوحه نحو الجنوب (الفرنسية)
TOPSHOT - A Palestinian boy carries a piece of wood as he walks on a coastal path northwest of Nuseirat refugee camp as they are displaced southward following an Israeli announcement of closing Al-Rashid road towards the north of the besieged Gaza Strip on October 4, 2025.
طفل يسير على طول الطريق الساحلي شمال غرب مخيم النصيرات بعد نزوح العائلات نحو الجنوب (الفرنسية)
A displaced Palestinian girl walks barefoot as she carries an empty gallon, along a street in Deir el-Balah in the central Gaza Strip, on October 5, 2025.
طفلة نازحة تمشي حافية القدمين على أحد شوارع دير البلح في وسط قطاع غزة حيث يعاني الأطفال والنازحون من نقص حاد في المياه والخدمات الأساسية (الفرنسية)

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المدنيين في أحيائهم السكنية ومخيماتهم المكتظة في شمال القطاع ووسطه، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم نساء وأطفال.

A woman reacts as palestinians inspect the site of an overnight Israeli strike on a house in Gaza City, September 16, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
امرأة فلسطينية تتفاعل بحزن أثناء تفقد السكان لموقع غارة إسرائيلية ليلية استهدفت منزلا في مدينة غزة (رويترز)
Tasneem Ayad, a Palestinian woman, bids farewell to her brother Abdullah, who was killed in a deadly overnight Israeli strike on a building where displaced people were taking shelter, amid an Israeli military operation, according to medics, at Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City, September 24, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
تسنيم أياد فلسطينية تودع شقيقها عبد الله الذي استشهد في غارة على مبنىفيث غزة  كان يضم مهجرين  (رويترز)
Mourners attend the funeral of Palestinians killed in an Israeli army strike, outside Al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah, central Gaza Strip, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
مشيعون يحضرون جنازة فلسطينيين استشهدوا بغارة خارج مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة (أسوشيتد برس)
Palestinians cover a body, which was buried in a mass grave, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in northern Gaza Strip, April 15, 2024. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
جثث الفلسطينينن تدفن في مقبرة جماعية شمال قطاع غزة في ظل استمرار الحرب على غزة (رويترز)

وقد خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من العواصم العربية والأوروبية تضامنا مع غزة ورفضا لاستمرار العدوان، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار.

epa12431648 Demonstrators participate in the 'Rise Up for Gaza International Day of Action' protest in Atlanta, Georgia, USA, 04 October 2025. The demonstrations were called to mark the two year anniversary of the Gaza-Israel conflict. EPA/ERIK S. LESSER
المتظاهرون يشاركون في احتجاج انهضوا من أجل غزة في أتلانتا جورجيا الأميركية (الأوربية)
epa12430100 Protesters march during a demonstration in support of the Palestinian people and against Israel's interception of the Global Sumud Flotilla (GSF) vessels, in Paris, France, 04 October 2025. The GSF is an international maritime initiative with representatives from over 40 countries that began sailing in August 2025 en route to the Gaza Strip, aiming to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid to Gaza. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
محتجون في باريس دعما للفلسطينيين ورفضا لاعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود  (الأوربية)
A demonstrators wears a mask with the words ‘2 years’ on it in support of Palestinians during a national protest, ahead of the two year anniversary of the October 7, 2023 attack on Israel by Hamas from Gaza, in Dublin, Ireland, October 4 2025. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
سيدة ترتدي قناعا مكتوبا عليه "سنتان" في دبلن عاصمة أيرلندا إيذانا بالذكرى الثانية للحرب على غزة  (رويترز)
epa12430798 Seminary students and teachers take part in a protest in support of the Palestinian people and against Israel's interception of the Global Sumud Flotilla (GSF) vessels, in Hyderabad, Pakistan, 04 October 2025. Israel's interception of the flotilla, which was carrying pro-Palestinian activists and aid supplies to the Gaza Strip, and the detention of all those on board its vessels, has sparked international condemnation and protests. EPA/NADEEM KHAWAR
طلبة ومعلمون في حيدر أباد بباكستان يشاركون في احتجاج لدعم الفلسطينيين وضد اعتراض أسطول الصمود  (الأوربية)
A child looks through a Palestinian flag during a pro-Palestinian demonstration in solidarity with the Global Sumud Flotilla after their ships were intercepted by the Israeli navy, in Lisbon, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Armando Franca)
مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومتضامنة مع أسطول الصمود العالمي في لشبونة بالبرتغال (أسوشيتد برس)
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 02: Pro-Palestinian protesters, including one holding photographs purportedly showing starving children in Gaza, gather outside the Foreign Ministry to voice solidarity with the Global Sumud Flotilla on October 02, 2025 in Berlin, Germany. The flotilla of activists is attempting to bring aid via the Mediterranean Sea to Gaza but is being hindered by Israeli security forces. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
متظاهرون أمام وزارة الخارجية في برلين حاملين صورا تظهر أطفالا يعانون من الجوع في غزة  (غيتي)
BANGKOK, THAILAND - OCTOBER 04: Protesters gather for a demonstration outside the Israeli Embassy on October 04, 2025 in Bangkok, Thailand. The demonstration was held to mark the two year anniversary of the Israel-Hamas war, which began on October 7, 2023, and has killed tens of thousands of Palestinians while displacing most of Gaza’s population. Similar protests were held in cities around the world calling for an end to the war and increased international pressure on Israel. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)
محتجون أمام السفارة الإسرائيلية في بانكوك لإحياء الذكرى الثانية للحرب على غزة مطالبين بوقف القصف ورفع الحصار (غيتي)
Protesters march during the "Rise Up for Gaza" international day of action on Capitol Hill in Washington, DC on October 4, 2025. (Photo by Alex Wroblewski / AFP)
متظاهرون في يوم العمل الدولي من أجل غزة عند مبنى الكابيتول في واشنطن سي للتأكيد على التضامن مع الفلسطينيين (الفرنسية)
A demonstrator holds a Palestinian flag and a poster of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a protest in Madrid, Spain, Saturday, Oct. 4, 2025, calling for an end to the war in Gaza. (AP Photo/Bernat Armangue)
متظاهر يحمل العلم الفلسطيني ولافتة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مدريد مطالبا بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة (أسوشيتد برس)
Demonstrators gather for a rally in support of Palestinians and condemning Israel's interception of the Global Sumud Flotilla which was bound for the Gaza Strip, at Avenue Habib Bourguiba, in Tunis, Tunisia, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Anis Mili)
مشاركون يتجمعون في شارع الحبيب بورقيبة في تونس للتعبير عن دعم الفلسطينيين ورفض اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود (أسوشيتد برس)
Law enforcement officers detain a demonstrator, during a national protest for Gaza, in Rome, Italy, October 4, 2025. REUTERS/Yara Nardi
قوات الأمن الإيطالية تعتقل متظاهرا خلال احتجاج من أجل غزة في روما خلال مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين (رويترز)
A boy with a Palestinian flag painted on his face chants slogans during a gathering outside Istanbul Airport, as people wait for the arrival of 137 activists from the Global Sumud Flotilla, in Istanbul, Turkey, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Khalil Hamra)
صبي يهتف بشعارات التضامن مع غزة أمام مطار إسطنبول أثناء انتظار وصول ناشطين من أسطول الصمود (أسوشيتد برس)

وأبحرت سفن "أسطول الصمود" من موانئ أوروبية في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حاملة ناشطين ومتطوعين ومساعدات طبية وغذائية. واعترضت القوات الإسرائيلية القوارب المشاركة، فيما أدانت منظمات حقوقية دولية عملية الاعتراض ووصفتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي والحق في المساعدة الإنسانية.

المحامي بنقادى رفقة مشاركين في أسطول الصمود على متن سفينة قيصر
مشاركون في أسطول الصمود على متن سفينة قيصر (الجزيرة)
الاستعداد للابحار بعد عاصفة/اسطول الصمود
استعدادات أسطول الصمود تتكثف للانطلاق نحو قطاع غزة بعد موجة الاعتراضات والاحتجاجات العالمية حيث تجهز السفن بالإمدادات الإنسانية والأطقم الدولية للتحدي البحري في مواجهة الحصار (الجزيرة)
صورة اعتقال الناشطين في أسطول الصمود في المياه الدولية قبل الوصول إلى شاطئ غزة المصدر: شاشة الجزيرة
إسرائيل تعتقل 470 ناشطا على متن سفن أسطول الصمود التي كانت في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ب (الجزيرة)

وبين الغارات المستمرة والمبادرات الدولية المتعثرة، بقيت غزة محور الاهتمام الإنساني والسياسي والإعلامي في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الجزيرة + وكالات

