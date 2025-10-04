هولندا تبقي على حظر تصدير قطع غيار طائرات إف35 إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، أنها ستبقي الحظر على تصدير قطع غيار طائرات "إف35" المقاتلة إلى إسرائيل، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة العليا يتيح لها تغيير سياستها.

وقالت الحكومة، في بيان، إنه بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات "إف35" من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن.

ودعا البيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإنهاء العنف ومعاناة السكان وإطلاق سراح الأسرى.

ويطبق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ فبراير/شباط 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات.

لكن في وقت سابق، أمس، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.

ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية 6 أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها باستمرار الحظر في غضون ساعات.

ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات "إف35" المملوكة للولايات المتحدة، حيث تُشحن من هناك إلى أطراف عدة شريكة لواشنطن، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.

وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات "إف35" باعتباره عاملا حيويا في حماية أمنها وأمن حلفائها.

ووضع حكم المحكمة العليا الصادر أمس، نهاية لمعركة قانونية طويلة بشأن تصدير مكونات الطائرات.

وقال مارتين بولاك نائب رئيس المحكمة العليا، إن محكمة الاستئناف أخطأت في انحيازها إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار أسهمت في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

واعتبر محامو الحكومة أن إسرائيل بإمكانها أن تجد القطع بسهولة في أي مكان آخر إذا منعت هولندا تصديرها.

وفي يونيو/حزيران، رفضت المحكمة العليا في لندن طعنا قانونيا تقدمت به منظمة حقوقية فلسطينية لمنع بريطانيا من تصدير قطع غيار طائرات إف35 إلى إسرائيل.