نتنياهو: قطاع غزة سيخلو من السلاح بالاتفاق أو عسكريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد إنهاء المفاوضات المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو للصحفيين بعد اجتماع طارئ عقده مع وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن "جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق قطاع غزة"، مؤكدا أنه لم يتخل عنهم ولا عن تحقيق باقي أهداف الحرب، حسب قوله.

وأضاف أنه واجه ضغوطا كبيرة من إسرائيل وخارجها لوقف الحرب، مشيرا إلى أنه نسق مع الرئيس ترامب وطاقمه "خطوة سياسية قلبت الأوضاع"، معتبرا أنه "بدل عزل إسرائيل فإن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس هي من يُعزل".

وأشار نتنياهو إلى أنه أصدر توجيهاته لطاقم التفاوض -برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر- للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب، مشددا على أنه يريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة.

وتابع أن "حماس تورطت الآن بسبب الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمناه"، على حد زعمه، مؤكدا أن إسرائيل ستفكك سلاح حماس في المرحلة الثانية و"سيصبح قطاع غزة خاليا من السلاح بواسطة الاتفاق أو بطريقة عسكرية".

وتتسق تصريحات نتنياهو مع مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر -اليوم السبت- إذ قال إن مقترح ترامب بشأن قطاع غزة لم يُفرض على إسرائيل، وإنما هو "مبادرة إسرائيلية".

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن إسرائيل تدخل ما سماها المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة بإعادة جميع الأسرى.

وأوضح المصدر أن احتمال رفض حماس للشروط التي ستعرض خلال المحادثات ضئيل جدا.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إنه يمكن استعادة الأسرى في غزة خلال بضعة أيام.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي قوله إن المفاوضات ستستغرق أياما، لا أسابيع، وترامب يضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق.

في السياق ذاته، حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من محاولات وزراء في اليمين المتطرف للضغط على نتنياهو لعرقلة الصفقة المطروحة.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيحاولان عرقلة المحادثات وأن العائلات ستشكل مع ترامب جدار حماية.

وأضافت أن هذه أيام مهمة، وأن معرقلي المحادثات يخططون للضغط على نتنياهو وعلى العائلات الوقوف في وجه ذلك. ودعت عائلات الأسرى كل الإسرائيليين الذين يؤيدون الصفقة وإنهاء الحرب إلى الخروج إلى الشوارع الليلة للتظاهر.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أصدر توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لتحرير الأسرى بناء على توجيهات القيادة السياسية. وذكر الجيش أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أمن القوات أولوية قصوى وأن جميع قدرات الجيش ستخصص لحماية القيادة الجنوبية.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيتحول إلى العمليات الدفاعية فقط في القطاع، وسيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة.

وكانت مصر أعلنت مساء السبت استضافة وفدين من إسرائيل وحماس الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى، وفقا لخطة الرئيس الأميركي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.

ومساء الجمعة، قالت حماس -في بيان- إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات. لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب ستناقش في إطار فلسطيني.

وبعد رد حماس، دعا ترامب -عبر مدونته تروث سوشيال- إسرائيل إلى "وقف القصف على غزة بشكل فوري"، لكن نبرته تغيرت اليوم عندما حذر حماس وطالبها بـ"التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة"، مشددا على أنه لن يتهاون مع أي تأخير من جانب الحركة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي إبادة جماعية خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.