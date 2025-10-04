نتنياهو أقر هجوما عسكريا على سفن لأسطول الصمود قبالة تونس

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أقر هجمات عسكرية على سفينتين، الشهر الماضي، ضمن أسطول الصمود العالمي المبحر لكسر الحصار عن غزة.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت في الثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول الماضي طائرات مسيرة من غواصة وألقت مواد حارقة على القوارب الراسية خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في اندلاع حريق.

وحملت سفن الأسطول، التي اعتُرضت قبل بلوغ مياه غزة الإقليمية، حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق.

وأعلن أسطول الصمود، أمس الجمعة، أن البحرية الإسرائيلية سيطرت على جميع سفنه البالغ عددها 42، وذلك بعد اعتراضها آخر سفينة متبقية من الأسطول وفق هيئة البث الإسرائيلية التي ذكرت أن سلاح البحرية أعلن سيطرته على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مئات الناشطين الموجودين على متن سفن الأسطول، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية.

وانطلق أسطول الصمود مطلع سبتمبر/أيلول الماضي من إسبانيا مع نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة مثل السويدية غريتا تونبرغ، وبينهم سياسيون منهم النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.