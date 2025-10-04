مظاهرات بمدن أوروبية نصرة لغزة وتنديدا باعتراض "أسطول الصمود"

شهدت عدة مدن أوروبية اليوم السبت، مظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين ورفضاً للحرب المستمرة على غزة، وذلك عقب اعتراض القوات الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي" الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ففي العاصمة الإيطالية روما، خرج مئات الآلاف في مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة مروراً بالكولوسيوم، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات منها "فلسطين حرة".

وتتواصل الاحتجاجات في إيطاليا منذ مساء الأربعاء، حيث اعترضت إسرائيل الأسطول الذي ضم نحو 45 سفينة وقارباً محمّلاً بمساعدات إنسانية ومئات النشطاء.

وقد دعت النقابات في إيطاليا إلى إضراب عام أمس الجمعة، شارك فيه أكثر من مليوني شخص وفقاً للمنظمين، بينما قدّرت وزارة الداخلية العدد بنحو 400 ألف.

وفي المملكة المتحدة، خرجت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين رغم دعوة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المواطنين إلى عدم المشاركة عقب هجوم خارج كنيس يهودي بمانشستر وقع الخميس الماضي وأسفر عن مقتل شخصين، في حين قتلت الشرطة المهاجم.

وتجمع متظاهرون وسط لندن تضامناً مع مجموعة "فلسطين أكشن" التي حظرتها السلطات وصنّفتها "منظمة إرهابية"، في جين نظّمت مجموعة "أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى" وقفة أخرى.

وفي إسبانيا، شهدت برشلونة مظاهرة ضخمة، رفع فيها المحتجون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين. أوقفوا تجارة السلاح مع إسرائيل". وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مقررة في أنحاء البلاد.

وكانت مدينة برشلونة نقطة انطلاق عدد من سفن "أسطول الصمود العالمي"، الذي تعرّض للاعتراض من البحرية الإسرائيلية، حيث تم توقيف المشاركين فيه تمهيداً لترحيلهم.

وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية في غزة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي دفعت الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة في القطاع في أغسطس/آب الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ألغيت المرحلة الأخيرة من سباق "لا فويلتا" للدراجات الهوائية بعد احتجاج شارك فيه نحو 100 ألف شخص رفضاً لمشاركة فريق إسرائيلي في السباق، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب على غزة.

كما شهدت دبلن بأيرلندا مظاهرة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

من جانب آخر خرج أتراك ملوحين بالأعلام التركية والفلسطينية خلال انتظارهم وصول 36 تركيًا ومواطنين من 12 دولة، مقرر وصولهم إلى مطار إسطنبول، بعد ترحيل إسرائيل لهم عقب اعتراضها أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة.

كما وثق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام على مواقع التواصل اليوم السبت، خروج مظاهرات في ألمانيا والنرويج والدانمارك نصرة لفلسطين وغزة.

ويأتي هذا ضمن مظاهرات متجددة خلال الأشهر الماضية، تنديدا بالإبادة الإسرائيلية في غزة، إذ تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- حربا مدمرة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 شهيدا منهم 154 طفلا.