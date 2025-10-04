مصابون بمواجهات مع الاحتلال وتزايد هجمات المستوطنين بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال عدة مدن وقرى، وبموازاة ذلك هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وخربوا ممتلكات المواطنين.

فقد أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع أهالي قرية دير جرير، شمال شرق رام الله.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع خلال مواجهات مع أهالي مدينة دورا جنوبي الخليل.

وفي شمال الضفة المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مدينة نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قريتي عقربا وبيا جنوبي المدينة.

قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف في قرية العرقة غرب جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/RESy45Gpvw — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 4, 2025

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مدن وقرى ومخيمات بالضفة، حيث اقتحمت مخيم العين غرب نابلس وقرية مادما، وفي جنين اقتحمت بلدتي عرابة وقباطية، كما نفذت عمليات تجريف بشوارع قرية العرقة وأغلقت الطرق الفرعية قرب جنين، وبلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

كذلك دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مخيم جنين الذي يواجه عدوانا واسعا منذ عدة شهور، وتظاهر أهالي مخيمي طولكرم ونور شمس، في مدينة جنين، للمطالبة بالعودة إلى مخيماتهم.

وفي وسط الضفة المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامه قرية بيت عنان بمدينة القدس المحتلة واقتحم منزلا يعود لعائلة عايشة في البلدة.

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، في قرية بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة. pic.twitter.com/yoS2crOKEv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 4, 2025

المستوطنون هجمات مستمرة

واستمرارا لسياسة تمكين المستوطنين الإسرائيليين في الضفة المحتلة، هاجم مستوطنون اليوم السبت، منزلا فلسطينيا وأحرقوا مركبة، في حين أقدم آخرون على قطع أشجار زيتون جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.

إعلان

فقد اعتدى مستوطنون من مستوطنة سوسيا على منزل الفلسطيني يوسف موسى الواقع في تجمع واد الرخيم المحاذي لقرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، وأحرقوا مركبته، كما شرعوا بتكسير نوافذ منزله.

وفي خِربة أم الخير بمسافر يطا، أقدم مستوطنون على تقطيع أشجار زيتون، كما اعتدوا على الفلسطينيين في الخربة.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، شن مستوطنون وقوات من الجيش الإسرائيلي 1215 اعتداء، في الضفة بينها 490 اعتداء شنها المستوطنون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار. كما شملت الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، إلى جانب تنفيذ إغلاقات، ونصب حواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.