قطر الخيرية تطلق استجابة عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات السودان

أطلقت جمعية قطر الخيرية استجابة إنسانية عاجلة تستهدف آلاف الأسر المتضررة من الفيضانات في السودان.

وتهدف الحملة لتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات المتضررة ومساعدتهم على تجاوز آثار الكارثة التي فاقمت معاناتهم بسبب الحرب المتواصلة، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وتزايد خطر تفشي الأمراض والأوبئة.

وتعتزم قطر الخيرية تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لأكثر من 100 ألف شخص من المتضررين الأكثر هشاشة وتأثرا، في 4 ولايات هي الخرطوم والنيل الأبيض والجزيرة ونهر النيل، حيث ارتفعت مناسيب مياه النيل والنيلين الأزرق والأبيض بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تدمير المنازل والأراضي الزراعية، وترك آلاف الأسر بلا مأوى.

وقد باشرت الفرق الميدانية التابعة لمكتب قطر الخيرية بالسودان عمليات الرصد وتقييم الاحتياجات الغذائية والإيوائية والصحية، مع التركيز على الفئات الأشد ضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف امتصاص الصدمة الأولى التي تعرضت لها هذه الأسر، وتوفير ما يعينها على الصمود.

حزمة المساعدات

وتشمل خطة الاستجابة التي تستعد الفرق الميدانية لقطر الخيرية تقديمها قريبا توزيع 4 آلاف سلة غذائية تحتوي على مواد مناسبة لمكافحة الجوع الحاد وسوء التغذية، إلى جانب توفير مأوى مؤقت عبر توزيع 1500 خيمة عائلية، وتأمين عدد ألفيْ فرشة أرضية و3 آلاف بطانية لضمان الراحة والدفء، بالإضافة إلى تقديم ألفيْ حقيبة نظافة شخصية لتعزيز الصحة العامة، وألفيْ طقم معدات مطبخ يساعد الأسر على استعادة جزء من حياتها اليومية.

كما تتضمن المساعدات توزيع 3 آلاف ناموسية طبية مزودة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد، للوقاية من الأمراض المنقولة بالحشرات، والحدّ من خطر الإصابة بالأوبئة، خاصة الحميات والملاريا التي تنتشر عادة بالسودان بعد انحسار مياه الأمطار والفيضانات.

إعلان

وقد تسببت الفيضانات الأخيرة في أضرار جسيمة بالمنازل والأحياء السكنية والأراضي الزراعية في كل من إقليم النيل الأزرق، وولايات سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والولاية الشمالية، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع مناسيب المياه، مما يهدد بزيادة الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت منذ سبتمبر/أيلول الماضي من أن تكرار الفيضانات يُعمّق الأزمة الإنسانية بالسودان، مؤكدة أن آلاف الأسر بحاجة إلى دعم ومأوى بشكل عاجل. ومن جانبها أصدرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل التابعة لوزارة الزراعة والري بالسودان إنذارا عاجلا للمواطنين القاطنين على ضفاف النيل، دعتهم فيه إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم.