غوارديولا يدعو إلى التظاهر في برشلونة ضد الإبادة الجماعية بغزة

دعا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سكان برشلونة الإسبانية إلى التظاهر اليوم السبت احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وقال غوارديولا في مقطع مصور "نحن نشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرة، قتل آلاف الأطفال وآخرون قد يلقون نفس المصير، قطاع غزة مدمر وجموع من الناس هائمون بحثا عن طعام أو مياه صالحة للشرب أو أدوية".

وأضاف "المجتمع المدني المنظم يمكنه إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك فورا"، ووجه دعوة لسكان برشلونة بالانضمام للمظاهرات التي ستخرج بداية من منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي من أجل المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي يدعو إلى النزول لشوارع برشلونة للاحتجاج على الحرب في غزة pic.twitter.com/HrDLDr5q9T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 4, 2025

وسبق لغوارديولا التعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة، وألقى في يونيو/حزيران الماضي خطابا خلال حفل أقيم بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراه الفخرية تكريما لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أم خارجه.

وقال المدرب الإسباني "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عميق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة".

وتابع إن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف "مرعوب للغاية لما يحصل في غزة، الناس تقول إننا نعيش في مكان بعيد، لكن الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيا بل بالإنسانية".

وقوبل موقف غوارديولا بهجوم إسرائيلي واسع، وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، "معك حق يا بيب. سيكون أطفال أوروبا التاليين في قائمة المنظمات الإرهابية الإسلامية. لقد أوضحوا سابقا أنهم بعد أن ينتهوا من إسرائيل، سينتقلون إلى بقية العالم الحر. إذا خسرت إسرائيل، فأنت التالي".

وانتقدت هيئة البث الإسرائيلية غوارديولا لأنه "لم يذكر كلمة واحدة عن الرهائن الإسرائيليين في القطاع، لكنه تحدث بإسهاب عن سكان غزة".