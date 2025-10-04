غزيون يبتهجون بعد رد حماس على خطة وقف الحرب

عبّر عدد من سكان غزة عن سعادتهم عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على الخطة الأميركية لوقف الحرب على القطاع.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع فجر اليوم تجمعا لعشرات المواطنين ابتهاجا ببيان حركة حماس الذي تضمن ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالموافقة على تبادل إطلاق جميع الأسرى الأحياء والأموات لديها وكذلك الموافقة على تشكيل حكومة تكنوقراط، مع أهمية التفاوض بشأن التفاصيل المتعلقة بذلك.

وقال مراسل الجزيرة هشام زقوت إن تراجع حدة القصف الإسرائيلي شجع الناس على الخروج إلى سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أعرب سكان عن أملهم في أن تؤدي التطورات الأخيرة الى وقف الحرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مؤمن جاسر في منطقة الميناء غربي مدينة غزة قوله إنه "عندما تلقيت الخبر برد حماس خرجت مع الناس بفرحة وتهليل وتكبير. نتمنى أن تنتهي الحرب والقصف والدمار ويقف شلال الدماء، نحن تعبنا ونستحق الفرحة والحياة".

مشهد يوثق فرحة أهالي غزة عقب إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترمب، الذي يتضمن الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل المطروحة، مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/w9WDC3MJ4A — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 4, 2025

وعقب رد حماس على الخطة الأميركية، تراجعت حدة القصف الإسرائيلي بعد يوم شهد مجازر جديدة أسفرت عن 63 شهيدا.

وكانت حماس أصدرت الليلة الماضية بيانا أعلنت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك من أجل وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.