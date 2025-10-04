قطر ومصر ترحبان برد حماس وتؤكدان مواصلة المحادثات بشأن وقف الحرب بغزة

رحبت قطر ومصر برد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكدت مواصلة العمل على استكمال نقاش الخطة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن قطر "تؤكد دعمها لتصريحات الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في غزة".

وأكدت أن دولة قطر بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.

من جانبها، أعربت مصر عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس، وأكدت أنه يعكس حرصها وحرص كافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني.

وعبرت الخارحية المصرية في بيان عن أملها في أن يؤدي "التطور الإيجابي" بعد رد حركة حماس إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة.

وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترمب، وذلك من أجل وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، وطالبت بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.

وجاء في بيان الحركة أن القضايا المتعلقة بمستقبل قطاع غزة ترتبط بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية، وسيتم نقاش هذه القضايا في إطار وطني فلسطيني جامع تكون حماس ضمنه وتسهم فيه بكل مسؤولية.

وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق للجزيرة إن الحركة تعاملت بإيجابية مع مقترح ترامب، لأن الأولوية لوقف الحرب والمجازر. وأضاف أن الموافقة تشمل توافقا وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين، ومرجعية ذلك السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو مرزوق أن قضايا أخرى في مقترح ترامب تتعلق برسم مستقبل الشعب الفلسطيني هي مسألة وطنية، ولا تقرر فيها حماس وحدها، بل تُناقَش في إطار وطني فلسطيني جامع.