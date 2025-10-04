عاجلعاجل,
عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر ترحب بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة
Published On 4/10/2025|
آخر تحديث: 00:44 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- قطر ترحب بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
- نرحب بإعلان حماس استعدادها لإطلاق كل الرهائن ضمن صيغة التبادل الواردة بالمقترح.
- نؤكد دعمنا لتصريحات ترامب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق الرهائن.
- بدأنا العمل مع شركائنا في الوساطة بمصر بالتنسيق مع أميركا لاستكمال نقاش الخطة.
المصدر: الجزيرة