عاجل,
أخبار

عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر ترحب بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة

Published On 4/10/2025
|
آخر تحديث: 00:44 (توقيت مكة)

حفظ

المتحدث باسم الخارجية القطرية:

  • قطر ترحب بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
  • نرحب بإعلان حماس استعدادها لإطلاق كل الرهائن ضمن صيغة التبادل الواردة بالمقترح.
  • نؤكد دعمنا لتصريحات ترامب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق الرهائن.
  • بدأنا العمل مع شركائنا في الوساطة بمصر بالتنسيق مع أميركا لاستكمال نقاش الخطة.
المصدر: الجزيرة

إعلان