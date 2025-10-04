ترحيب دولي برد حماس ودعوات لاستغلال فرصة وقف الحرب

توالت ردود الفعل الدولية المرحبة برد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودعا عدد من قادة العالم إلى المضي قدما نحو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ينهي الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأصدرت حماس بيان أمس الجمعة أكدت فيه موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفقا لخطة الرئيس الأميركي التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأبدت الحركة استعدادها "الفوري" للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.

ورحب الرئيس الأميركي برد حماس وقال إنه "يتطلع بشدة إلى عودة الرهائن إلى ذويهم"، وأضاف "هذا يوم مميز للغاية وربما على نحو غير مسبوق من نواح كثيرة".

وفي ما يلي أبرز ردود الفعل الأخرى:

تركيا: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رد حماس على خطة وقف إطلاق النار في غزة خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم، وأكد أن إسرائيل مطالية الآن أن توقف جميع هجماتها فورا وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار.

ودعا إلى اتخاذ جميع الخطوات دون تأخير لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق سلام دائم، وأضاف "يجب الآن أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية وهذا المشهد المشين الذي يجرح الضمير العالمي بشدة".

وأكد مواصلة "النضال لضمان اختتام المحادثات على النحو الأمثل لصالح الشعب الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين".

فرنسا: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد"، وأضاف ""يجب تنفيذ التزام حركة حماس دون تأخير، ولدينا الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام".

بريطانيا: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "قبول حماس خطة السلام الأميركية خطوة مهمة إلى الأمام"، داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير.وأضاف ستارمر أن هناك فرصة لإنهاء القتال وعودة الأسرى الإسرائيليين وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أشد الحاجة إليه، معتبرا أن المنطقة اقتربت من السلام أكثر من أي وقت مضى.

الأمم المتحدة: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لرد حركة حماس، داعيا الجميع إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة.

أيرلندا: قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنه "يأمل في أن يمهد إعلان حماس الموافقة على خطة ترامب الطريق لوقف إطلاق نار فوري وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة".

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنه "يأمل في أن يمهد إعلان حماس الموافقة على خطة ترامب الطريق لوقف إطلاق نار فوري وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة". أستراليا: قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن "بلاده ترحب بالتقدم في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة".وأضاف أنه سيواصل دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة والعمل من أجل تحقيق حل عادل ومستدام قائم على حل الدولتين.