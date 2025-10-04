طلب جديد لإحالة زوجة رئيس الوزراء الإسباني لهيئة محلفين بتهم فساد

ذكرت وثيقة قضائية، الخميس، أن القاضي الذي سبق أن طلب إحالة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى هيئة محلفين بتهمة اختلاس أموال عامة، تقدم بالطلب نفسه في قضايا أخرى منفصلة.

ويرى القاضي خوان كارلوس بينادو أن التحقيق الذي يجريه منذ عدة أشهر يبرر إحالة بيغونيا غوميز إلى هيئة محلفين لمحاكمة جديدة محتملة بتهم الفساد في القطاع الخاص واستغلال النفوذ والاستحواذ غير القانوني وممارسة مهنة بصورة غير قانونية. وهذا الطلب قابل للاستئناف.

وتخضع بيغونيا غوميز -التي نفت دائما ارتكاب أي مخالفات- للتحقيق منذ أبريل/نيسان 2024 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

ويشتبه القاضي بينادو في أن بيغونيا -التي كانت حتى مطلع العام الدراسي 2024 تُشرف على برنامج ماجستير في إدارة الأعمال- استغلت منصب زوجها للحصول على تمويل، خاصة من رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي طُلبت أيضا إحالته إلى هيئة محلفين، وكذلك مساعدتها.

واستدعى القاضي المتهمين الثلاثة يوم الاثنين الماضي لإبلاغهم بطلب الإحالة هذا.

وخلال التحقيق، وسّع القاضي بينادو قائمة الجرائم التي يشتبه في أن بيغونيا غوميز ارتكبتها بما في ذلك الاستحواذ بصورة غير قانونية على برمجيات مُصممة للجامعة التي كانت تعمل فيها وممارسة مهنة بشكل غير قانوني.

وكان القاضي طلب الأسبوع الماضي إحالة بيغونيا غوميز إلى هيئة محلفين بتهمة اختلاس أموال عامة في ملف آخر من القضية، واستأنفت الطلب.