شرطة لندن تحتجز العشرات من مؤيدي "فلسطين آكشن"

احتجزت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، عشرات المحتجين خلال مظاهرة مؤيدة لحركة "فلسطين أكشن" التي حظرتها الحكومة وصنفتها "منظمة إرهابية" في يوليو/تموز الماضي.

وألقت الشرطة القبض على المحتجين في ساحة الطرف الأغر وسط لندن بعد رفعهم لافتات حملت شعارات مؤيدة لحركة "فلسطين أكشن" إثر احتشاد مئات للمشاركة في الاحتجاج حيث بدأت الشرطة في إبعاد بعضهم من دون مقاومة.

ويأتي ذلك في ظل مطالبات حكومية وشرطية بإلغاء المظاهرة إثر هجوم خارج كنيس يهودي بمانشستر وقع الخميس الماضي وأسفر عن مقتل شخصين، في حين قتلت الشرطة المهاجم.

كما ألقت الشرطة القبض على 6 محتجين بعد رفعهم لافتة تحمل شعار "فلسطين أكشن" على جسر وستمنستر أمام البرلمان البريطاني.

من جهتها، نددت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، التي نظمت احتجاج اليوم، بالهجوم على الجالية اليهودية، ودعت الشرطة إلى التركيز على التحقيق في الحادث بدلا من قمع المظاهرة.

وسبق أن وجهت الشرطة تحذيرات الشهر الماضي من أنها لن تتردد في اعتقال أي متظاهر يعرب صراحة عن دعمه للحركة، وقالت حينئذ إنها أوقفت 890 شخصا، من بينهم 857 بسبب دعم الحركة و33 آخرين بسبب مخالفات منهم 17 بتهمة العنف ضد الشرطة، حسب قولها.

وكانت جهات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، قد استنكرت هذا الحظر، وقالت عبر منشور على منصة إكس "عندما تعتقل الحكومة أشخاصا بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب احتجاجهم السلمي، فهذا يعني أن هناك أمرا لا يسير على ما يرام هنا في المملكة المتحدة".