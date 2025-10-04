أخبار|مدغشقر

رئيس مدغشقر يتحدى الاحتجاجات ويرفض التنحي

A protester gets detained during a nationwide youth-led protest over worsening water shortages and power outages, and demands for the resignation of Madagascar President Andry Rajoelina , in Antananarivo, Madagascar, October 3, 2025. REUTERS/Zo Andrianjafy
اعتقال أحد المحتجين خلال مظاهرة يقودها الشباب احتجاجا على تفاقم أزمة نقص المياه وانقطاع الكهرباء في مدغشقر أمس (رويترز)
Published On 4/10/2025
آخر تحديث: 16:28 (توقيت مكة)

رفض رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، دعوات الاستقالة التي أطلقها حراك احتجاجي شبابي واسع النطاق، وندد بما سماه محاولة انقلاب تقودها أطراف منافسة.

وشهدت العاصمة أنتاناناريفو مظاهرات يوم الجمعة بعد توقف في الاحتجاجات شبه اليومية التي يقودها حراك يُعرف باسم "جيل زد"، يطالب بتنحي الرئيس بسبب ما يُزعم أنه فشل في توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

Anti-government protesters hold placards as they march during a demonstration against the government in Antsiranana on October 4, 2025.
محتجون مناهضون للحكومة يرفعون لافتات خلال مظاهرة ضد الحكومة في أنسيرانانا اليوم (الفرنسية)

ووفقا للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر/ أيلول. وأظهرت لقطات بثتها قناة تلفزيونية محلية قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة.

وقال راجولينا في خطاب بثه عبر صفحته على فيسبوك "لا أحد يستفيد من تدمير الوطن. أنا هنا، واقف ومستعد للاستماع، لمد يد العون، ولتقديم حلول لمدغشقر".

وأضاف، دون تقديم أدلة، أن بعض السياسيين كانوا يخططون لاستغلال الاحتجاجات ومحاولة تنفيذ انقلاب أثناء وجوده في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 02: Madagascar's President Andry Rajoelina makes a national statement during day three of COP26 at SECC on November 2, 2021 in Glasgow, United Kingdom. 2021 sees the 26th United Nations Climate Change Conference. The conference will run from 31 October for two weeks, finishing on 12 November. It was meant to take place in 2020 but was delayed due to the Covid-19 pandemic. (Photo by Adrian Dennis - Pool/Getty Images)
رئيس مدغشقر، أندري راجولينا اعتبر المظاهرات مؤامرة انقلابية ضده (غيتي إيميجز)

وقال "ما أود قوله هو أن هناك من يريد تدمير بلدنا"، دون أن يسمي الجهات التي يتهمها بذلك.

من جهته، وصف حراك "جيل زد" خطاب راجولينا بأنه "عديم المعنى"، متوعدا باتخاذ "كل التدابير اللازمة" إذا لم يستجب الرئيس لمطالبه خلال 24 ساعة.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل ماهاجانغا الساحلية شمالا، وتوليارا وفيانارانتسوا جنوبا.

"مجموعات انتهازية"

رغم غنى مدغشقر بالموارد، فإنها تُعد من أفقر دول العالم، حيث يعيش 75% من سكانها البالغ عددهم 32 مليونا تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي لعام 2022.

Police officers talk to locals ahead of a nationwide youth-led protest over worsening water shortages and power outages, and demands for the resignation of Madagascar President Andry Rajoelina , in Antananarivo, Madagascar, October 3, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko
ضباط الشرطة يتحدثون إلى السكان المحليين قبيل احتجاج وطني تقوده فئة الشباب (رويترز)

وقد دفعت الاضطرابات الأخيرة راجولينا إلى إقالة حكومته يوم الاثنين ودعوة الأطراف إلى الحوار.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، قال إنه التقى خلال الأيام الثلاثة الماضية بعدة مجموعات لمناقشة الوضع.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية، راساتا رافارافافيتافيكا، إن البلاد تعرضت لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق" وحملة "تلاعب رقمي موجهة" من الخارج.

وأضافت "وفقا لتحليلات وحداتنا المتخصصة، فإن هذه العملية انطلقت من الخارج عبر وكالة تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة."

تصميم خاص خريطة جزر شاغوس المحيط الهندي موريشيوس مدغشقر الصومال سريلانكا
خريطة تظهر مدغشقر وجوارها الإقليمي (الجزيرة)

وأشارت إلى أن "مجموعات انتهازية" قد "تسللت" إلى الاحتجاجات بهدف "استغلال هشاشة بعض شباب مدغشقر".

يُذكر أن راجولينا، الذي كان يشغل منصب عمدة أنتاناناريفو، وصل إلى السلطة لأول مرة عام 2009 إثر انقلاب أطاح بالرئيس السابق مارك رافالومانانا.

وبعد أن امتنع عن الترشح في انتخابات 2013 تحت ضغط دولي، عاد إلى الحكم عبر الانتخابات في 2018، وأُعيد انتخابه في 2023.

المصدر: وكالات

