حزب الله يحذر من "أخطار جسيمة" في خطة ترامب بشأن غزة

حذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم -اليوم السبت- مما سماه "الأخطار الجسيمة" التي تنطوي عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبراً أنها تمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه عسكرياً خلال عامين من المواجهات.

ووصف قاسم -في كلمة متلفزة خلال إحياء ذكرى قياديين في الحزب قضيا خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي- الخطة الأميركية بأنها مليئة بالأخطار "وهي محاولة لتمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها عبر السياسة بعدما فشلت في ذلك عبر العدوان والإبادة والمجاعة".

وشدد على أنه لن يدخل في "نقاش التفاصيل" المتعلقة بالخطة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية، ممثلة بحركة حماس والفصائل، هي من يناقش ويقرر ما تراه مناسباً".

كما حذّر الأمين العام لحزب الله من "مشروع إسرائيل الكبرى" الذي تحدث عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس/آب الماضي.

وقال قاسم "علينا أن نواجه إسرائيل كلٌّ من موقعه وبحسب قدرته، وإن لم يكن مقتنعاً بأحقية القضية الفلسطينية، فعلى الأقل أن يدرك أن الخطر سيصل إليه عاجلاً أم آجلاً".

والأسبوع الماضي، قال الأمين العام للحزب اللبناني إن حزب الله لن يترك الساحات ولن يتخلى عن السلاح، وحذر من سعي البعض إلى مواجهة داخلية.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل خروقات عبر التوغل واحتلال 5 نقاط إستراتيجية وشن ضربات تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر من حزب الله.

ويواجه حزب الله ضغوطاً محلية ودولية لنزع سلاحه، في ظل خطة من 5 مراحل أعدها الجيش اللبناني بناءً على قرار حكومي، ولكن الحزب رفضها بشكل قاطع.