توالي الترحيب الدولي برد حماس ودعوات لوقف الحرب على غزة

توالت اليوم السبت ردود الفعل الدولية المرحبة بالتوجه نحو إنهاء الحرب على غزة بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الشأن، والذي وصفته دول ومنظمات بالمشجع.

وكانت حركة حماس أصدرت الليلة الماضية بيانا أعلنت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، وذلك من أجل وقف الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك، وجددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني، واستنادا لدعم عربي إسلامي.

وتعليقا على بيان حماس، قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن الحركة مستعدة لسلام دائم، وحث إسرائيل على التوقف عن قصف غزة فورا.

وفي ما يلي أحدث ردود الفعل على بيان حماس وموقف ترامب منه:

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالردّ الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبرته خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية.

كما رحّبت الوزارة بتصريحات الرئيس ترامب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، لإتاحة…

الأردن

رحبت الخارجية الأردنية برد حماس على الخطة الأميركية ووصفته بالإيجابي لحركة حماس، وأشادت بدور قطر ومصر في مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعت الوزارة إلى وقف فوري للهجوم الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر ودخول المساعدات وبدء عملية سلام وفق مبدأ حل الدولتين، كما رحبت برفض ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية.

تركيا

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد حماس على خطة ترامب، وقال إنه يظهر استعداد الحركة للسلام.

وطالب أردوغان إسرائيل بوقف هجماتها، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لوقف الإبادة الجماعية، وأنها في حالة تأهب لإيصال المساعدات إلى غزة.

باكستان

رحب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار برد حركة حماس على الخطة الأميركية، وأكد على ضرورة أن يقود ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا دار إلى ضمان إطلاق سراح المحتجزين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها فورا على قطاع غزة.

الهند

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اغتنام الفرصة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة، ووضع حد للقصف، وزيادة المساعدات للسكان في غزة.

وقال مودي إن جهود السلام في غزة تحرز تقدما حاسما، مضيفا أن مؤشرات إطلاق سراح المحتجزين خطوة مهمة إلى الأمام.

الاتحاد الأرووبي

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رد حماس على خطة وقف الحرب بالمشجع.

وشددت فون دير لاين على ضرورة اغتنام الفرصة، معتبرة أن ووقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن أصبحا قريبين.

الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لرد حركة حماس على الخطة الأميركية لوقف الحرب في غزة.

وقال غوتيريش إنه يحث الجميع على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة.

بريطانيا

قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن قبول حركة حماس خطة السلام الأميركية خطوة مهمة إلى الأمام، معتبرا أن هذه الخطة قرّبت المنطقة من السلام أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن هناك الآن فرصة لإنهاء القتال، وعودة المحتجزين، ووصول المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب تنفيذ التزام حماس دون تأخير، معتبرا أن هناك الآن فرصةً لإحراز تقدم حاسم نحو السلام.

وكتب ماكرون أن الإفراج عن جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة أصبحا على وشك الحدوث.

ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتْس إن السلام في غزة وإطلاق سراح المحتجزين باتا في متناول اليد.

ودعا ميرتس إلى وقف القتال فورا، واعتبر أن الفرصة المتاحة حاليا هي الأفضل لتحقيق السلام.

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنه يجب أن تكون الأولوية لدى الجميع الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة.

النرويج

وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي استعداد حماس لإطلاق المحتجزين وتسليم السلطة للجنة مستقلة بأنها خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار في غزة.

أيرلندا

عبّر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن أمله في أن يمهد إعلان حماس الطريق لوقف إطلاق نار فوري وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

تعرف على أبرز ردود الفعل الدولية على قبول حماس لخطة السلام الأمريكية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/CTyTF671bg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 4, 2025

أستراليا

رحب رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز بخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، مؤكدا مواصلة بلاده دعم الجهود لإنهاء الحرب والعمل من أجل تحقيق حل عادل ومستدام.

وأكد دعم بلاده لدعوات وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، قائلا إن بلاده ستتواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

كندا

رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بما سماه التزامات حماس بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

كما شجع كارني جميع الأطراف على تنفيذ الالتزامات ودفع السلام والأمن في المنطقة.

هولندا

وصف رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف موقف حركة حماس من الخطة الأميركية بأنه علامة إيجابية.

وقال شوف إن نهاية "الحرب الرهيبة" في غزة باتت قريبة، مشيدا بخطة ترامب.