ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من جانب حماس

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أي تأخير في تنفيذ خطته بشأن غزة، وقال "على حماس التحرك بسرعة وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة".

وأضاف ترامب في في منشور على منصة "تروث سوشيال" "لن أتهاون مع أي تأخير من جانب حركة حماس"، معربا عن تقديره "إيقاف إسرائيل القصف مؤقتا لمنح فرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيعامل الجميع بإنصاف، مشددا على أنه لن يسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا.

حماس توافق

يأتي هذا، رغم إصدار حماس بيانا أمس الجمعة، أكدت فيه موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفقا لخطة ترامب التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأبدت الحركة استعدادها "الفوري" للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق. كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.

ورحب الرئيس الأميركي برد حماس وقال، إنه "يتطلع بشدة إلى عودة الرهائن إلى ذويهم"، وأضاف "هذا يوم مميز للغاية وربما على نحو غير مسبوق من نواح كثيرة".

وكان البيت الأبيض أصدر يوم 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.