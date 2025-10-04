بولندا تعزز حماية حدودها وسط تصاعد التوتر مع روسيا

أعلن مكتب الأمن القومي البولندي أن الرئيس كارول نافروتسكي وقع قرارا بإرسال وحدات من الجيش لدعم حرس الحدود في تأمين الحدود مع ألمانيا وليتوانيا، في ظل تمديد العمل بإجراءات الرقابة المؤقتة حتى أبريل/نيسان 2026.

وأوضح المكتب أن الخطوة تهدف إلى ضمان أمن الحدود، في حين قالت الحكومة إن الهدف الرئيسي هو الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر الأراضي البولندية نحو دول الاتحاد الأوروبي.

استنفار وتدريبات

في غضون ذلك، أعلن الجيش البولندي أن بلاده تعمل على زيادة مشاركتها في تدريبات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو رفع الجاهزية القتالية وتعزيز قابلية التشغيل البيني مع الحلفاء.

وأكد الجيش أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز صلابة المقاتلين وقدرتهم على العمل تحت الضغط، في حين قال حلف الناتو إن عددًا من قدامى محاربي الجيش الأوكراني يشاركون في تدريب القوات المتمركزة في بولندا على استخدام الطائرات المسيّرة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والحلف بعد سلسلة من الحوادث الجوية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، بينها اختراق طائرات مجهولة المجال الجوي البولندي قرب الحدود الشرقية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة البولندية أن وحدات متخصصة نفذت تدريبا مشتركًا في مدينة نوفي تارج جنوب البلاد لتعزيز التنسيق والاستجابة في حالات الطوارئ.

وقالت الشرطة إن المناورات شملت عمليات إنزال وإجلاء للمصابين، ومحاكاة مهام إنقاذ في بيئات صعبة، مضيفة أن هذه التدريبات تأتي في ظل استنفار أمني متزايد بعد حوادث متكررة مرتبطة بالمجال الجوي.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية في أوروبا الشرقية، حيث تتهم وارسو موسكو بانتهاك أجوائها بطائرات مسيّرة وصواريخ طائشة خلال الحرب في أوكرانيا.

وبينما تسعى بولندا -العضو في حلف الناتو- إلى تعزيز وجودها العسكري على الحدود الشرقية تحسبًا لأي تصعيد محتمل، يؤكد مسؤولون بولنديون أن بلادهم أصبحت خط الدفاع الأول للحلف في مواجهة روسيا.