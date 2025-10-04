7 قتلى بهجوم على سجن في مقديشو تبنته حركة الشباب

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء هجوم مسلحين من حركة الشباب الصومالية على سجن شديد الحراسة في العاصمة مقديشو اليوم السبت، وفقا لما أكدته مصادر أمنية، فيما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعتها "أندلس".

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن مصادر أمنية أن ثلاثة مسلحين لا يزالون طلقاء داخل سجن "غودكا جيلاكوو"، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في حي بونديريه بمقديشو.

وقال المسؤول الأمني البارز عبد الحميد دهنجاد إن أربعة من المهاجمين قتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية مع حراس السجن، مضيفا أن أحد السجناء واثنين من أفراد الأمن لقوا حتفهم أيضا.

ودوى انفجار هائل -عصر اليوم السبت- في العاصمة الصومالية أعقبه إطلاق نار في جوار مركز تابع لأجهزة الاستخبارات يتم فيه عادة استجواب مقاتلين من حركة الشباب، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية -نقلا عن مصادر أمنية- قولها إن القوات الأمنية "صدّت هجوما إرهابيا مباغتا شنّته عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية على مقر غودكا جيلاكاو.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المهاجمين استخدموا في هجومهم مركبةً مموّهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات، في محاولةٍ لاختراق التحصينات الأمنية.

وسيطرت حركة الشباب على عشرات المدن والقرى في الصومال منذ أن شنوا هجومهم بداية العام، على حساب التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال حملتها العسكرية عامي 2022 و2023.

وقال أحدهم ويدعى جمال نور "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت الى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة" مركز الاستخبارات، مضيفا أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت المكان".

وقد نفذت القوات الأمنية عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة لتعقّب فلول المهاجمين وضمان تأمين المرفق بشكل كامل.

وأكدت السلطات أن العمليات الأمنية ضد عناصر حركة الشباب مستمرة في مختلف المناطق، في إطار جهودها "للقضاء على الإرهاب وتعزيز الاستقرار" في البلاد.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

وطردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.