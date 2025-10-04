هجمات متبادلة والوكالة الذرية تطالب موسكو وكييف بتأمين محطة نووية

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فجر اليوم السبت، كلا من أوكرانيا وروسيا لإظهار الإرادة السياسية للحفاظ على سلامة محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وذلك وسط هجمات عسكرية متبادلة بالمسيّرات بين البلدين.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، في بيان، إن على موسكو وكييف إظهار الإرادة السياسية اللازمة للحفاظ على سلامة المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية للسماح بإعادة توصيل خط الكهرباء الخارجي بالمنشأة.

وطالب غروسي بتحسين الوضع الأمني على الأرض حتى يتمكن الفنيون من أداء عملهم الحيوي دون تعريض حياتهم للخطر على خطي المواجهة، لافتا إلى أنه على اتصال مستمر مع مسؤولي البلدين بهذا الخصوص.

ودعا الجانبين إلى اتخاذ ما يلزم لمنع المزيد من التدهور، مؤكدا أن الأمر مسألة إرادة سياسية، وليس مسألة إمكانية ذلك من الناحية الفنية.

التعاون مع واشنطن

وبيّن غروسي أن انقطاع التيار الكهربائي الخارجي الأسبوع الماضي عن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل -موقع أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986- استمر 16 ساعة.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع موسكو وكييف بشأن إعادة الكهرباء إلى محطة زاباروجيا.

وقال مدير محطة زاباروجيا إن المحطة مستعدة للتعاون مع واشنطن إذا ما اتخذت القيادة الروسية قرارا بذلك.

واستولت القوات الروسية على المحطة، وهي الأكبر في أوروبا وفيها 6 مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانقطعت الكهرباء عن المنشأة منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وهي المرة العاشرة التي ينقطع فيها خط الكهرباء. ولا تنتج المحطة كهرباء، ولكن يُبرَد الوقود في مفاعلاتها بواسطة مولدات ديزل طارئة.

إعلان

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، يوم الخميس الماضي، من أنها تمارس لعبة خطيرة بشنها ضربات بالقرب من المحطة.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا موسكو بتعمد قطع الوصلة الكهربائية من أجل ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الخاصة بها.

وفي السياق، نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتهم أسقطت 117 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة وفوق البحر الأسود خلال الليل.

إصابات

ومن جانبه، قال حاكم مقاطعة زاباروجيا إن 3 أشخاص أصيبوا وتضررت البنية التحتية إثر هجمات روسية على 17 منطقة سكنية في المقاطعة.

وتحدث رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف الأوكرانية عن حرائق اندلعت بالمدينة جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية.

وقد صعدت روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني مع اقتراب الشتاء الرابع في الحرب، وتسببت بالفعل في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بعدة مناطق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها، وتشترط لإنهائه تخليها عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، الأمر الذي تعدّه أوكرانيا تدخلا في شؤونها الداخلية.