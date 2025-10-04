الهند تستعد لاستقبال وزير الخارجية الأفغاني الشهر الجاري

أعلن وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي، اليوم السبت، نيّته التوجه إلى نيودلهي هذا الشهر، في أول زيارة لمسؤول حكومي كبير إلى الهند، معربا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو روسيا في الاعتراف بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان.

وأوضحت وزارة الخارجية الأفغانية أن متقي سيزور الهند بعد قمة موسكو المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويواجه الوزير كغيره من كبار المسؤولين الأفغان، عقوبات أممية تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول.

وسيتمكن متقي من السفر إلى الهند من 9 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وزارة الخارجية الهندية، بعد رفع مؤقت للعقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين، أمس الجمعة، إن نيودلهي كانت على اتصال بالفعل مع الحكومة الأفغانية، وأشار إلى أنها قدمت الدعم بعد الزلزال الذي وقع في 31 أغسطس/آب الماضي.

ولغاية اليوم، لم تعترف سوى موسكو بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان وعادت إلى السلطة في 2021 بعد إطاحة الحكومة التي تشكلت في ظل الاحتلال الأميركي للبلاد.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الأفغانية إلى الحصول على اعتراف دولي واستثمارات، وأفرجت أخيرا عن عدد من السجناء الأميركيين والبريطانيين.