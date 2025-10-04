القسام تبث مشاهد لاستهداف مقاتليها قوات إسرائيلية بتل الهوا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- مقاتلين من القسام وهم يعاينون آلية إسرائيلية من مسافة قريبة ثم يقصفونها.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" كما استهدفت بقذائف الهاون قوات لجيش الاحتلال متوغلة في حي تل الهوا.

وقالت القسام إن هذه العملية، التي لم تحدد تاريخ تنفيذها، تأتي ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" التي أطلقتها في وقت سابق ردا على "عربات جدعون 2″ التي شنتها إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.

وفي سياق عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية المستمرة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى تلة المنطار (شرقي حي الشجاعية) في قطاع غزة.