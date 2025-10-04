الخارجية المصرية: تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحماس يوم 6 أكتوبر لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب
Published On 4/10/2025|
آخر تحديث: 20:44 (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة: الوفد القطري يتوجه إلى شرم الشيخ يوم الاثنين مع بدء المحادثات الخاصة بتطبيق خطة ترامب
مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة: الوفد المفاوض لحماس يغادر الدوحة غدا الأحد إلى شرم الشيخ تمهيدا لمشاركته بالمحادثات
مصدر دبلوماسي مطلع للجزيرة: المحادثات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترمب تبدأ في شرم الشيخ يوم الاثنين
المصدر: الجزيرة