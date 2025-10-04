أخبار|إيران

إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة الإرهاب والتعاون مع إسرائيل

TEHRAN, IRAN - JUNE 25: An Iranian flag is draped from a building damaged during a recent attack by Israel near Milad Tower in Tehran, Iran, on June 25, 2025. The ceasefire that began on June 24 appears to be in effect between Iran and Israel. The two countries had exchanged missile fire daily for almost two weeks after Israel launched a preemptive strike on Iran's nuclear program, military leadership, and other locations starting from June 13. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
رفع علم إيران على مبنى تضرر خلال هجوم إسرائيلي قرب برج ميلاد في طهران (غيتي إيميجز)
Published On 4/10/2025
|
آخر تحديث: 09:27 (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت، أنها نفذت حكم الإعدام في 6 أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية" وأدينوا بتهمة التعاون مع إسرائيل وشن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيران أعدمت "ستة عناصر في شبكة إرهابية انفصالية عميلة للكيان الصهيوني (إسرائيل)"، بالإضافة إلى مسلح كردي أدين باغتيال رجل دين.

وقالت الوكالات "اعترف المتهمون بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال أربعة من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران".

وتابعت أنه بالإضافة إلى دورهم "في عمليات إرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".

وأضافت الوكالات "شكلت أعمال الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في خوزستان على مدى الأعوام الماضية".

وأعدمت طهران العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.

وازدادت عمليات الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ 10 أحكام على الأقل في الأشهر القليلة الماضية.

وشنت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الماضي بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران سمته "الأسد الصاعد" قصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية، منها مبنى التلفزيون الرسمي.

وكشفت الحرب، التي استمرت 12 يوما، عن ثغرات أمنية في إيران، مع توالي عمليات اغتيال القادة والعلماء، وتوعد المجلس الأعلى للأمن القومي، آنذاك، بإنزال أشد العقوبات التي تصل إلى الإعدام بكل من يتعاون استخباريا أو يتجسس لصالح إسرائيل.

إعلان
المصدر: وكالات

إعلان