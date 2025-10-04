إعلاميون مغاربة يطالبون بإطلاق سراح محتجزي أسطول الصمود

دان ائتلاف "إعلاميون مغاربة من أجل فلسطين وضد التطبيع" اختطاف جيش الاحتلال 5 مغاربة، بينهم الزميل يونس آيت ياسين، مطالبا الدولة المغربية بـ"التدخل العاجل لحماية مواطنيها".

وقال الائتلاف في بيان له: "يتابع الصحفيون والصحفيات المغاربة بقلق بالغ حدث احتجاز جيش الاحتلال زميلنا يونس آيت ياسين وعدد من الصحفيين، إضافة إلى 4 مغاربة آخرين، وذلك بعد اعتراضها سفن أسطول الصمود لمنع وصولها إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".

وكان الزميل يونس آيت ياسين، الصحفي بقناة الجزيرة، على متن السفينة "ألما" في مهمة إعلامية لتغطية الرحلة الإنسانية للأسطول، إلى جانب الحقوقي عزيز غالي والناشط أيوب حبراوي على سفينة "دير ياسين"، والمهندس عبد العظيم بن ضراوي والخبير الميكانيكي يوسف غلال على سفينة "أنس الشريف"، وأكثر من 430 متطوعا من جنسيات مختلفة، بينهم برلمانيون أوروبيون وصحفيون ونشطاء، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة.

وأعلن الصحفيون والصحفيات المغاربة التضامن الكامل واللامشروط مع الزميل يونس آيت ياسين ومغاربة أسطول الصمود، ومع جميع الأفراد المشاركين على متن سفن الأسطول.

وطالبوا الدولة المغربية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل العاجل من أجل حماية المواطنين المغاربة، والعمل على إطلاق سراحهم.

وجددوا الدعوة لإنهاء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط، وطرد بعثته الدبلوماسية وجميع المؤسسات الإسرائيلية، بما فيها الإعلامية، التي تسعى لتحقيق اختراق خطير للمجتمع المغربي.

ويضم أسطول الصمود، الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.