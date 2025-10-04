إصابة 30 أوكرانيا باستهداف مسيرة روسية محطة قطارات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح إثر هجوم روسي بمسيرة على محطة قطارات في شوستكا في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وتقع شوستكا شمال شرق كييف على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود الروسية.

واستهدفت القوات الروسية مرارا البنى التحتية للسكك الحديد منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وكتب زيلينسكي في منشور له على منصة إكس "علمنا في الوقت الحاضر بوقوع ما لا يقل عن 30 ضحية" بين ركاب وموظفين في السكك الحديد، مرفقا المنشور بمقطع فيديو يظهر عربة قطار مشتعلة ومحطمة.

وتابع "لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يضربون مدنيين"، مضيفا أن "جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث. وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد".

وقالت رئيسة إدارة المنطقة المحلية أوكسانا تاراسيوك لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية إن "حوالي 30 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم. ولم ترد تقارير عن وفيات حتى الآن".

وذكر حاكم منطقة سومي أوليه هريهوروف أن الهجوم "استهدف القطار الذي كان متجها من شوستكا إلى كييف"، مضيفا أن "المسعفين ورجال الإنقاذ يعملون في موقع الحادث".

وصعدت موسكو ضرباتها على شبكات السكك الحديد والكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء الرابع منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

وأدت موجة من الهجمات الليلية الروسية إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 50 ألف منزل في منطقة تشرنيغيف في شمال أوكرانيا، بعد يوم من هجوم وصفه مسؤولون بأنه أكبر هجوم على منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ الهجوم الروسي الشامل قبل أكبر من 3 سنوات ونصف.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد ذكر أمس الجمعة أن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية في العديد من المناطق بالمسيرات والصواريخ.

ووقعت الهجمات الرئيسية في منطقة بولتافا وسط البلاد وخاركيف إلى الشرق.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه ضرب مصفاة نفطية مهمة في منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا.

وتوعدت كييف بتكثيف هجماتها بالمسيرات البعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية معتبرة ذلك ردا مشروعا على الهجمات الروسية اليومية على مدنها ومنشآت الكهرباء.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.