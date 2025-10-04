إسرائيل تعتقل 4 أشخاص في توغل بمحافظة درعا جنوبي سوريا

اعتقلت قوات إسرائيلية 4 أشخاص بمحافظة درعا جنوبي سوريا في توغل إسرائيلي جديد، وفق ما أفادت قناة الإخبارية الرسمية اليوم السبت.

وذكرت القناة على حسابها عبر منصة إكس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 شبان من قرية جملة بريف درعا الغربي خلال عملية توغّل فجر اليوم.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية على الحادثة التي يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا، رغم الحديث عن مفاوضات تهدئة بين دمشق وتل أبيب.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، في يناير/كانون الأول عام 2024، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا عبر القصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، وشنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.

وأدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك.