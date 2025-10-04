أنباء عن توجيهات للجيش الإسرائيلي بتقليص عملياته الهجومية بغزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة، موازاة مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتل أبيب بوقف قصف غزة "فورا".

وجاءت هذه التعليمات الإسرائيلية بعد إعلان تل أبيب استعدادها "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة، عقب رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الخطة.

من جهته، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى في القطاع.

وعقب رد حماس، دعا الرئيس الأميركي إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة "فورا" بعد موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى وبعض الشروط الأخرى.

وقال ترامب إنه يعتقد أن حركة حماس باتت "مستعدة لسلام دائم"، مضيفا في منشور على حسابه بمنصته "تروث سوشيال" أن "على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، وفي الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".

وتابع ترامب "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

اجتماع إسرائيلي

وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير عقد اجتماعا خاصا لتقييم الوضع في ضوء التطورات الأخيرة وأصدر توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحرير الرهائن بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم التأكيد على أن أمن القوات أولوية قصوى وأن جميع قدرات الجيش ستخصص للقيادة الجنوبية لحماية القوات.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيتحول بتوجيه من المستوى السياسي إلى العمليات الدفاعية فقط في القطاع وسيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة.

إعلان

وكانت حماس سلمت الوسطاء ردها على خطة ترامب، وقالت في بيان لها إنها أجرت "مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول" في التعامل مع خطة ترامب، حرصا منها على وقف العدوان الإسرائيلي.

وأضافت "نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين، وفق مقترح ترامب بما يحقق وقف الحرب والانسحاب مع توفير الظروف الميدانية للتبادل"، مبدية استعدادها "الفوري" للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.