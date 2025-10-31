مزيد من اضطرابات النقل الجوي بأميركا جراء الإغلاق الحكومي

قال وزير النقل الأميركي شون دافي، اليوم الجمعة، إنه يتوقع المزيد من التأخيرات في الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ31.

وأضاف دافي، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، "بحلول مطلع الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، أعتقد أننا سنشهد المزيد من الاضطرابات في حركة الطيران".

بدوره، حذّر جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي من حدوث كارثة في مجال النقل الجوي الأميركي إذا استمر الإغلاق الحكومي، وسط احتمال اضطراب العطلات إذا امتد هذا الإغلاق إلى موسم السفر المزدحم في عطلة "عيد الشكر".

وحث فانس الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية، وقال إن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية.

وجاءت تصريحات فانس بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران.

وأدى نقص مراقبي الحركة الجوية أمس الخميس إلى تعطل الرحلات في مطارات أورلاندو ودالاس/فورت وورث وواشنطن العاصمة. كما أجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مسؤول من إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.