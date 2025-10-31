مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن الصحراء الغربية وملك المغرب يرحب

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا ينص على أن منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأنجع" للقضية القائمة منذ 50 عاما، ويدعو الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات على هذا الأساس.

وصوتت لصالح القرار 11 دولة من الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.

كما جدد مجلس الأمن مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.

ترحيب مغربي

من جانبه، رحب ملك المغرب محمد السادس -في خطاب بثه التلفزيون- بقرار مجلس الأمن، داعيا إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح أن بلاده ستقوم "بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي" وستقدمها إلى الأمم المتحدة "لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق".

وقال ملك المغرب إن "ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما قبله" مؤكدا "أننا على مشارف حل قضية الصحراء بعد 50 عاما" وأنه "حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وحدوده التاريخية".

وأعرب الملك عن شكره للولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وأفريقية على دعمها السيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية قد صرح قبل أسبوعين بأن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب شدد على سيادة المغرب على الصحراء وأن واشنطن تنوي افتتاح قنصلية فيها قريبا.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80% من أراضيها، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها. وتصنف هذه القضية على أنها من أقدم النزاعات الأفريقية التي خلفها الاستعمار.

إعلان

وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها. في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وبدلا من ذلك، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات.