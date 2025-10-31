ماكرون يعلن أكثر من 1.5 مليار يورو مساعدات دولية لمنطقة البحيرات العظمى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن تعبئة أكثر من 1.5 مليار يورو من المساعدات الدولية لمنطقة البحيرات العظمى الأفريقية، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر دولي استضافته باريس، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية ودول مانحة، بهدف بحث سبل مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

وقال ماكرون في كلمته الختامية للمؤتمر: "اليوم، خطونا معا خطوة مهمة"، موضحًا أن هذه المساعدات ستوجّه لتأمين الأدوية والمواد الغذائية وتقديم الدعم الحيوي للفئات الأكثر هشاشة.

كما كشف الرئيس الفرنسي عن إعادة فتح مطار غوما، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام الرحلات الإنسانية، إلى جانب إنشاء ممرات إنسانية آمنة لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التعهدات في وقت تواجه فيه منطقة البحيرات العظمى تحديات إنسانية وأمنية متشابكة، في حين يبقى تنفيذ الالتزامات المعلنة ومتابعة أثرها على الأرض رهنا بالخطوات العملية المقبلة من جانب الأطراف الدولية والإقليمية.