ماكرون يعلن أكثر من 1.5 مليار يورو مساعدات دولية لمنطقة البحيرات العظمى

(From L) Rwanda's Foreign Minister Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Democratic Republic of the Congo Foreign Minister Therese Kayikwamba, France's Foreign Affairs Minister Jean-Noel Barrot, Belgium's Foreign Minister Maxime Prevot, EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas, (from 8L front row) President of the Council of Ministers of Togo Faure Gnassingbe, France's President Emmanuel Macron, The Democratic Republic of the Congo's President Felix Tshisekedi and Togo's Foreign Minister Robert Dussey pose for a family picture during a conference to support peace and prosperity in the Great Lakes region, in Paris, on October 30, 2025.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط القادة والمشاركين في المؤتمر (الفرنسية)
Published On 31/10/2025
|
آخر تحديث: 12:25 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن تعبئة أكثر من 1.5 مليار يورو من المساعدات الدولية لمنطقة البحيرات العظمى الأفريقية، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر دولي استضافته باريس، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية ودول مانحة، بهدف بحث سبل مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

وقال ماكرون في كلمته الختامية للمؤتمر: "اليوم، خطونا معا خطوة مهمة"، موضحًا أن هذه المساعدات ستوجّه لتأمين الأدوية والمواد الغذائية وتقديم الدعم الحيوي للفئات الأكثر هشاشة.

كما كشف الرئيس الفرنسي عن إعادة فتح مطار غوما، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام الرحلات الإنسانية، إلى جانب إنشاء ممرات إنسانية آمنة لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التعهدات في وقت تواجه فيه منطقة البحيرات العظمى تحديات إنسانية وأمنية متشابكة، في حين يبقى تنفيذ الالتزامات المعلنة ومتابعة أثرها على الأرض رهنا بالخطوات العملية المقبلة من جانب الأطراف الدولية والإقليمية.

المصدر: الفرنسية

