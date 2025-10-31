فانس: اختبار ترسانتنا النووية ضروري لضمان عملها بشكل صحيح

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي -أمس الخميس- أن اختبار الترسانة النووية الأميركية مهم لضمان عملها بشكل صحيح، ويشكل جزءا مهما من الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويأتي تصريح فانس للصحافيين في البيت الأبيض بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب الجيش باستئناف تجارب الأسلحة النووية، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما. لكن فانس لم يوضح ماهية الاختبارات التي أمر بها الرئيس.

وقال فانس إن "التأكد من أن هذه الترسانة النووية التي لدينا تعمل بالفعل بشكل صحيح جزء مهم من الأمن القومي الأميركي". وأوضح بقوله "نعلم أنها تعمل بشكل ملائم، ولكن علينا أن نسهر على (حسن سير) هذا الأمر مع مرور الزمن، والرئيس يريد فقط التأكد من أننا نفعل ذلك".

وأشار نائب الرئيس إلى الترسانات النووية الكبيرة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين، مؤكدا أنهم يحتاجون أحياناً إلى اختبارها لضمان أنها تعمل بشكل صحيح، مشددا على أن "منشور الرئيس يتحدث عن نفسه" بخصوص ماهية الاختبارات.

وكان قرار ترامب استئناف التجارب قد صدر عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، وصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وقد أثار هذا الإعلان، الذي لم يحدد فيه ترامب ماهية الاختبارات، قلقا على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأمين العام أكد مرارا أن المخاطر النووية الحالية مرتفعة للغاية بشكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد تكون له عواقب وخيمة. ولا يمكن السماح بإجراء التجارب النووية تحت أي ظرف".