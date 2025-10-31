وزير الحرب الأميركي: وقعنا اتفاق إطار دفاعي مع الهند لمدة 10 سنوات

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اليوم الجمعة توقيع الولايات المتحدة اتفاقية إطار دفاعي مع الهند لمدة 10 سنوات.

وقال الوزير الأميركي على حسابه على منصة إكس بعد اجتماعه مع نظيره الهندي راجنات سينغ إن الاتفاق يعد حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والردع.

وأضاف أن الاتفاق يعزز التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي بين البلدين، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين هنود في أغسطس/ آب الماضي أن نيودلهي علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في أول إشارة عملية منها إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها حينها.

وذكر اثنان من المسؤولين أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجنات سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة.

وفرض ترامب في السادس من أغسطس/آب الجاري رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، ردا على شرائها النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال أحد المسؤولين إنه من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها".

وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر أي تعليمات مكتوبة لتجميد المشتريات، مشيرا إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعا رغم أنه "لا يوجد أي تحرك إلى الأمام على الأقل في الوقت الحالي".

وقالت نيودلهي -التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة- إنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التبادل التجاري مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.