صحف عالمية: غزة قد تعود للحرب مجددا والسودان بحاجة لتفعيل آليات العقاب

واصلت الصحف العالمية الحديث عن تطورات الوضع في قطاع غزة الذي يرى بعضها أنه قد ينتهي بحرب جديدة، كما تناولت المأساة المتفاقمة بالسودان التي يرى خبراء أنها تتطلب تفعيلا لآليات العقاب الدولية.

فقد نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية أن إسرائيل حاولت الحصول على موافقة أميركية لتنفيذ عمليات للسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة، وأن هذه الخطط جمدت بعد التشاور مع واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية أن القوة المزمع تشكيلها لتسلم القطاع لن تضم جنودا غربيين وإنما جنودا من دول إسلامية.

وقالت المصادر إن هذه الخطة التي ترعاها الولايات المتحدة "تواجه تعقيدات سياسية وتقنية"، وإن الخلاف الرئيسي يدور حول تفويض القوة والدعم الدولي لها.

أما صحيفة الغارديان فنشرت مقالا لسلام وكيل -من مركز أبحاث الشؤون الدولية بلندن "تشاتام هاوس"- أكدت فيه أن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة "كشفت عن هشاشة خطة السلام".

ووفقا للكاتبة، فإن الهيكل الغامض لوقف إطلاق النار "يترك هامشا أوسع لسوء التقدير والانتهازية، في ظل تفسير كل طرف للانتهاكات بما يناسب مصالحه".

وشدد المقال على ضرورة وضع آليات مراقبة مستقلة وجداول زمنية واضحة لإعادة الإعمار والانسحاب، مع إيجاد ضمانات ملزمة للأمن الوصول الإنساني حتى لا تتأرجح الأمور بين دورات من الهدوء والعنف قد تفسح المجال في نهاية المطاف لجولة جديدة من الحرب.

فخ العسل

وفي صحيفة معاريف، كتب يعقوب حلبي مقالا قال فيه إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نصب فخ عسل لبنيامين نتنياهو، من خلال خطة إنهاء الحرب، التي لم يكن بإمكانه رفضها".

ويرى الكاتب أن ميزان القوى السياسي في إسرائيل سيشهد تغيرات خلال الفترة المقبلة لأن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لن يكون قادرا على تطبيع العلاقات مع دول إسلامية جديدة بينما يواصل الاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية.

لذلك، يرى المقال أن إسرائيل تعيش فترة ستتباعد فيها مصالح نتنياهو عن اليمين المتطرف في ظل عام الانتخابات المقبل.

فشل جديد بالسودان

وفي نيويورك تايمز، كتبت نيكولاس كريستوف مقالا قال فيه إن العالم فشل مجددا في منع الفظائع بالسودان "حيث لم تحظ الفظائع التي يجري الحديث عن وقوعها بمدينة الفاشر عاصمة دارفور غربي البلاد، بالاهتمام نفسه الذي حظيت به الإبادة التي شهدها الإقليم قبل عقدين من الزمن".

ويرى الكاتب أن هذا يحدث "عندما يكون هناك إفلات من العقاب"، وأن طريقة إنهاء هذه الجرائم ضد الإنسانية ليست بإرسال قوات أميركية للغزو وإنما بتفعيل آليات العقاب عبر محكمة دولية ووقف التسليح عن الفصائل المسلحة وداعميها.

كما تناولت صحيفة تلغراف الانتقادات المتزايدة للحكومة البريطانية بعد العثور على أسلحة بريطانية في يد قوات الدعم السريع بدارفور.

ونقلت عن مونيكا هاردينغ -من حزب الديمقراطيين الليبراليين- أن الحرب في السودان "تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم"، وأن احتمال مساهمة المعدات البريطانية في الفظائع التي تقع هناك "أمر مروع".

وقال أحد خبراء الأمم المتحدة السابقين للسودان إنه "لا جدوى عن ضوابط التصدير عندما ينتهي الأمر بالأسلحة في مكان لا ينبغي أن تكون فيه".