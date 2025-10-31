روسيا تسقط 130 مسيّرة وتصيب 11 شخصا بهجوم على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بالتوازي مع إعلان سلطات مدينة سومي الأوكرانية إصابة 11 شخصا في هجوم روسي بالمسيرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت 130 طائرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات عدة خلال الليل.

وأورد البيان أن 31 طائرة مسيرة أُسقطت فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى تدمير 9 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، و6 طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافا.

بدورها، قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بالمسيرات على مدينة سومي أوقع 11 إصابة، في حين ذكرت فرق الطوارئ أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في مبان سكنية ومنشأة للبنية التحتية.

كما أعلنت إدارة السكك الحديدة أن السكك في مقاطعتي خاركيف وسومي تعرضت لهجومين روسيين، مما أدى إلى حدوث دمار فيهما وعرقلة في مسار رحلات القطارات.

وليل الأربعاء قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم فتاة، في هجوم روسي واسع على مواقع للطاقة في أوكرانيا أسفر أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات، قائلا إن "العدو" استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا من أنواع مختلفة لضرب منشآت طاقة ومنازل عادية في عشر مناطق من أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن شخصين فارقا الحياة في مدينة زاباروجيا بجنوب شرقي البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية.

ولاحقا، أعلنت إدارة منطقة فينيتسا في وسط البلاد الغربي عن وفاة طفلة تبلغ 7 سنوات في المستشفى متأثرة بإصابتها في القصف وجرح 4 أشخاص.

وقُتل شخص في منطقة خيرسون عندما هاجمت روسيا قرى باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وطائرات مسيرة من أنواع مختلفة، وفقا لمكتب المدعي العام في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما واسع النطاق على منشآت عسكرية صناعية والبنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها، بالإضافة إلى مطارات عسكرية.

ويشنّ الجيش الروسي الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022، حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما قالت روسيا إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث تخسر قوات كييف مواقع لها منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوغيرسك في منطقة زاباروجيا.