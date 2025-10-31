دول غربية تحث رعاياها على مغادرة مالي وسط أزمة أمنية واقتصادية

دعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وأستراليا رعاياها إلى مغادرة مالي، في ظل تدهور الوضع الأمني وتفاقم أزمة الوقود التي تشل العاصمة باماكو منذ أسابيع، بينما نفت السفارة الروسية ما تردد عن إصدارها قرارا مماثلا، ووصفت تلك الأنباء بأنها "معلومات زائفة".

حصار خانق وأزمة وقود

وتواصل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة استهداف قوافل الوقود المتجهة إلى باماكو، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل.

معظم المركبات توقفت عن العمل، في حين لجأت السلطات إلى تشغيل نحو 30 حافلة "تضامنية" لتخفيف الأزمة، وفق التلفزيون الرسمي المالي.

وتشهد العاصمة طوابير طويلة أمام محطات الوقود، مع ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، في وقت تتكرر فيه انقطاعات الكهرباء وتبقى المدارس مغلقة، بينما يسير النشاط الاقتصادي بوتيرة بطيئة منذ فرض الجماعة حصارا على العاصمة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

شائعة عن إجلاء روسي

في خضم هذه التطورات، انتشرت على منصة "إكس" مزاعم نسبت إلى حساب باسم "نيكولاي بيوتر ميلنيكوف"-يصف نفسه بأنه محلل سياسي وصحفي استقصائي روسي، تفيد بأن موسكو أوصت رعاياها بمغادرة مالي.

الحساب نشر صورة مزعومة لخبر عاجل منسوب إلى وكالة "سبوتنيك" وصحيفة "لوفيغارو"، يدّعي أن السفارة الروسية أصدرت أمرا بالإجلاء.

لكن سرعان ما تبين أن الأمر مجرد خبر كاذب، إذ لم يُعثر على أي أثر لمثل هذا الخبر في موقع "سبوتنيك"، كما نفت السفارة الروسية في باماكو مساء 29 أكتوبر/ تشرين الأول هذه الأنباء بشكل رسمي، مؤكدة أنها "معلومات كاذبة".

تحذيرات متتالية

وبينما نفت موسكو إصدار أي تعليمات لمواطنيها، تتوالى التحذيرات الغربية من البقاء في مالي.

فقد دعت واشنطن الثلاثاء رعاياها إلى "المغادرة الفورية" عبر الرحلات التجارية، لتلحق بها برلين وروما وكانبيرا خلال الساعات التالية.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يزداد فيه الضغط على المجلس العسكري الحاكم في باماكو، مع استمرار الحصار الذي يفرضه مسلحو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنامي المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.