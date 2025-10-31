دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام

أفاد مراسل الجزيرة اليوم الجمعة بدخول عدد محدود من الشاحنات المحملة بمواد غذائية إلى غزة عبر محيط معبر كيسوفيم، في حين أكد مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة.

وأوضح المراسل أن قافلة المساعدات الأممية تحمل أكياس طحين ومواد غذائية إلى مستلزمات الإيواء والخيام، في إطار الجهود الجارية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة بسبب الحصار والدمار الواسع.

وقد أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن الاحتلال لم يسمح بدخول الخيام بالكميات المطلوبة، مؤكدا أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى أكثر من 300 ألف خيمة.

من جانب آخر، قال وقف الديانة التركي أمس الخميس إنه أرسل 20 شاحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة العريش شمال شرقي مصر تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار أو أي تحسن ملحوظ للحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع "كارثيا".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين إن "الوضع لا يزال كارثيا، لأن الكميات التي تدخل غزة غير كافية".

وأوضح غيبريسوس أن "الجوع لا يتراجع" في ظل سبب نقص الأغذية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبخصوص الوضع الصحي، أكد المدير العام للمنظمة الأممية أنه "لم تعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، وفقط 14 من 36 لا تزال تعمل، ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية".

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مرارا خلال الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك -حسب الأمم المتحدة– في مجاعة بأجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويعاني قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية منذ أكثر من عامين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي دمرت معظم البنية التحتية، ودفعت أكثر من مليوني فلسطيني إلى حافة المجاعة، وفق تقارير أممية.