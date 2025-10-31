أعلنت قوات الدعم السريع في السودان توقيف عدد من مقاتليها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات في مدينة الفاشر، موازاة مع استمرار نزوح الآلاف شمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت قوات الدعم في بيان نُشر في وقت متأخر أمس الخميس "تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا القبض على عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لولو".

وأضاف البيان "باشرت اللجان القانونية المختصة التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للعدالة".

وفي السياق ذاته، قالت قوات الدعم السريع إن قائدها الثاني عبد الرحيم دَقَلو أصدر أوامر نصّت على التقيد التام بقواعد السلوك وقواعد الاشتباك والسماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.

كما أمر دقلو بالامتناع عن تجنيد الأطفال والانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وأي شكل من أشكال التعذيب.

وسيطرت قوات الدعم السريع الأحد الماضي على مدينة الفاشر التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.

ونزح أكثر من 36 ألف مدني منذ الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك، وتوجه كثر منهم إلى مدينة طويلة التي تبعد 70 كيلومترا وكانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

الاستنفار التام

وكان مجلس الأمن الدولي دان في بيان هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر، وطالبها بضرورة إنهائه.

ودعا البيان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، رافضا في الوقت ذاته إقامة هياكل حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأضاف البيان أن هناك فظائع تم الإبلاغ عنها ويُتهم الدعم السريع بارتكابها.

من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه أعلن الاستنفار التام بأجهزة الدولة لمجابهة العدوان وما سماه التطهير العرقي في الفاشر.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون السوداني أن ما وصفها بمليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم حرب في الفاشر وفي أنحاء مختلفة من السودان، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لعنف الدعم السريع.

في سياق مواز، أعلنت شبكة أطباء السودان في بيان صحفي أن 4500 شخص نزحوا من مدينة بارا بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار انتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين.

وأشارت الشبكة إلى أن 1900 شخص وصلوا إلى مدينة الأبيض وسط ظروف قاسية ونقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى، مضيفة أن بعض الذين وصلوا المدينة مصابون بسوء التغذية، خصوصا الأطفال وكبار السن.

ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا منذ 15 أبريل/نيسان 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.