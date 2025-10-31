ترامب: المسيحيون في نيجيريا يواجهون تهديدا وجوديا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن المسيحيين في نيجيريا يواجهون "تهديدا وجوديا"، معلنا عزمه إدراج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول التي تثير "قلقا خاصا".

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن "آلاف المسيحيين يُقتلون في نيجيريا"، محمّلا من سماهم "الإسلاميين المتطرفين" مسؤولية ما وصفه بـ"المذبحة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تُرتكب مثل هذه الفظائع"، مؤكدا استعداد بلاده لـ"حماية المسيحيين في أنحاء العالم"، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضح ترامب أن نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط وأكثر دول القارة الأفريقية سكانا، ستُدرج على قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن منتهكة للحريات الدينية، إلى جانب دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وباكستان وميانمار، وفقا لموقع وزارة الخارجية الأميركية.

وقال ترامب إنه طلب من عضوين بالكونغرس إلى جانب لجنة المخصصات في مجلس النواب، النظر في هذه القضية وتقديم تقرير مفصل إليه بشأنها.

وفي شأن آخر، أعلن الكاتب النيجيري وولي سوينكا الأربعاء الماضي، وهو حائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986، أن القنصلية الأميركية في لاغوس ألغت تأشيرته إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها البعض ردا على انتقاداته المتكررة لترامب.

وقال سوينكا في مؤتمر صحفي: "أؤكد للقنصلية أنني راضٍ تماما عن إلغاء تأشيرتي"، مشيرا إلى أنه استُدعي في وقت سابق هذا العام لإجراء مقابلة ضمن إجراءات تجديد التأشيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، والتي شملت إلغاء تأشيرات، خاصة للطلاب الذين عبّروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قد نشرت في أغسطس/آب الماضي تقريرا كشفت فيه عن رفض نيجيريا للسياسة الأميركية الرامية إلى ترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى أراضيها.

ونقلت المجلة عن وزارة الخارجية النيجيرية قولها إن بلادها "لن تكون مستودعا للاجئين الذين لا تربطهم بها أي صلة"، مؤكدة أن نيجيريا لديها ما يكفي من التحديات الداخلية.