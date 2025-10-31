أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

انتقادات أممية للضربات الأميركية لسفن يشتبه أنها تحمل مخدرات

FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
صورتان من مقطع فيديو توثقان ضربة عسكرية أميركية استهدفت سفينة يُعتقد أنها تابعة لعصابة مخدرات فنزويلية (رويترز)
Published On 31/10/2025
|
آخر تحديث: 15:07 (توقيت مكة)

حفظ

دعت الأمم المتحدة الجمعة واشنطن إلى وقف الضربات التي تشنّها على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي للاشتباه بأنها تهرّب المخدرات، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة وقف هذه الهجمات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق الأشخاص على متن هذه القوارب مهما كان السلوك الإجرامي المنسوب إليهم".

وقد برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجمات على القوارب باعتبارها تصعيدا ضروريا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ودعا تورك إلى فتح تحقيق في الضربات، وقال إن مكتبه لم يجد أي مبرر لها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف المسؤول الأممي يعتقد أن "الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على القوارب في منطقة الكاريبي والمحيط الهادي تعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبحسب إحصاءات أميركية، نفذت واشنطن حتى الآن عددا من الضربات ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادي، أسفرت عن مقتل العشرات.

وتأتي هذه العمليات في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، بما يشمل نشر مدمرات وطائرات إف-35 وغواصة نووية.

المصدر: وكالات

إعلان