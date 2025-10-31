الشرع يهدّد بالتحقيق مع موظفين بالدولة بسبب سياراتهم الفارهة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع أمر موظفين حكوميين قدموا بسيارات فارهة إلى اجتماع حكومي، بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع.

وقال الشرع مازحا بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة -كثير منهم بسيارات رياضية فارهة- "لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد!"، وسألهم عما إذا كانوا قد خضعوا للإغراءات بهذه السرعة.

وعُقد الاجتماع، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة الشرع السابقة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، بعيدا عن مقره الرئاسي الرسمي في دمشق. وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.

ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبّخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين وسألهم هل نسوا أنهم أبناء الثورة، مشيرا إلى العدد الكبير من سيارات "كاديلاك إسكاليد" و"رينج روفر" و"شيفروليه تاهو" المتوقفة في الخارج.

وقال مصدران حضرا اللقاء لرويترز إن عددا من مفاتيح تلك السيارات تم تسليمها لدى خروج الحضور من الاجتماع، في حين نفت وزارة الإعلام السورية ما ورد بشأن تسليم المفاتيح.

ونقلت رويترز عن الوزارة أن الشرع رتب "اجتماعا وديا غير رسمي" في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق". وقالت الوزارة إنه "أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة".