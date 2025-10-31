الرئيس الكولومبي يواجه صعوبة في الحصول على راتبه بسبب العقوبات الأميركية

كشف محامي الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن أن هذا الأخير يواجه صعوبة في الحصول على راتبه بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات.

وقال دانيال كوفاليك محامي بيترو: "لقد تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بهم" في إشارة إلى الرئيس وأفراد من عائلته، مضيفا "حتى الحصول على أجره بصفته موظفا حكوميا أصبح صعبا الآن".

وأشار المحامي إلى أن شركة وقود مرتبطة بالولايات المتحدة رفضت أيضا تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود في إسبانيا.

وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، متهمة إياه بعدم مكافحة تجارة المخدرات.

وتنص العقوبات على تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع الشركات المرتبطة بها.

مفاوضات

ورأى كوفاليك أن إجراء مفاوضات من شأنه أن يحل الوضع، مضيفا "تُرفع قضية، وفي كثير من الأحيان تُحل عبر المفاوضات أو الدبلوماسية.. يكون ذلك عبر وسطاء، ونحن نعمل على الأمر".

ويعتزم محامي الرئيس الكولومبي الطعن في العقوبات أمام المحاكم ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة، لكنه أقر أنه "في كلتا الحالتين ستكون عملية طويلة وممتدة للغاية".

وإذ لفت إلى "إمكان أن تتعامل محكمة كولومبية، أو ربما هيئة دولية، مع هذا الأمر"، أضاف المحامي "فلنكن واقعيين: الولايات المتحدة لا تستجيب لأحد خارجها".

ويعتقد كوفاليك أن بيترو يعاقب بسبب معارضته السياسة الخارجية الأميركية. وقال "أعتقد أن (ترامب) يحاول مهاجمة أي شخص يقف في وجه أهداف السياسة الخارجية الأميركية".

وتابع "إنه يعاقَب. إنها رسالة لجميع القادة: إما أن تصطفوا أو ستعاقَبون".