الحوثيون سيحاكمون 43 موظفا أمميا بتهمة التورط في هجمات إسرائيلية

epa12468014 Houthi soldiers keep watch near a plastic tarpaulin with the UNHCR logo covering a vehicle, in Sana'a, Yemen, 20 October 2025. The United Nations said in a statement that Yemen's Houthis have released 20 UN staff who had been detained two days ago during a raid carried out by Houthi forces on a UN compound in Sana'a. The Houthis are continuing to detain dozens of staffers belong to multiple UN agencies working in Houthi-held areas of Yemen, accusing some of them of spying for the US and Israel and identifying targets for the Israeli bombings that killed several Houthi officials in Sana'a in recent months. EPA/YAHYA ARHAB
جنديان من جماعة أنصار الله (الحوثيون) أمام شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء (الأوروبية)
Published On 31/10/2025
|
آخر تحديث: 15:07 (توقيت مكة)

قال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله (الحوثيون) باليمن لرويترز إن 43 من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين المحتجزين سيُحاكمون، للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس/آب الماضي.

وقُتل رئيس الحكومة المعينة من الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب، في أول هجوم إسرائيلي من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.

ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.

إشراف قضائي

وفي مقابلة مع رويترز، قال أبو راس إن الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه.

وذكر أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.

ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، بينما رفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.

وتقول المنظمة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.

المصدر: رويترز

